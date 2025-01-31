Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

31 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2025 Cuma, 09:24
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 31 Ocak 2025 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 225 TL

Çeyrek altın: 5 bin 284 TL

Cumhuriyet altını: 21 bin 45 TL

Ons altın: 2 bin 795 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 567 TL

Tam altın: 20 bin 814 TL

Gremse altın: 52 bin 195 TL

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