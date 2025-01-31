Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları…
31 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 31 Ocak 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 31 Ocak 2025 Cuma...
Gram altın: 3 bin 225 TL
Çeyrek altın: 5 bin 284 TL
Cumhuriyet altını: 21 bin 45 TL
Ons altın: 2 bin 795 dolar
Yarım altın: 10 bin 567 TL
Tam altın: 20 bin 814 TL
Gremse altın: 52 bin 195 TL
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