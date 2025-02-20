Altında yeni rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…
Gram altın güne yeni rekorla başladı. 20 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 20 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 20 Şubat 2025 Perşembe...
GRAM ALTIN REKOR TAZELİYOR
Güvenli liman yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana neredeyse her gün rekor tazeleyen gram altın, haftanın dördüncü işlem gününe 3 bin 437 liradan başladı.
Gram altın rekor kırmayı sürdürüyor. Dün günü 3 bin 431 liradan kapatan gram altın, yeni güne yeni bir zirveyle giriş yaptı. Gram altın 3 bin 438 lira seviyesinde işlem görüyor.
FED TUTANAKLARI
Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından ons altın fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'de altın fiyatlarını da rekor seviyeye taşıdı. Fed'in faiz indirimi konusundaki değerlendirmelerinde enflasyonun düşmesi gerektiğine dikkat çekildi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlar ve Fed üzerindeki faiz indirimi baskısı, piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki, Fed kararları Türkiye'deki altın fiyatlarını nasıl etkiledi?
Gram altın: 3 bin 434 TL
Çeyrek altın: 5 bin 825 TL
Cumhuriyet altını: 23 bin 197 TL
Ons altın: 2 bin 940 dolar
Yarım altın: 11 bin 649 TL
Tam altın: 23 bin 77 TL
Gremse altın: 57 bin 916 TL
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