Altında yeni rekor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

GRAM ALTIN REKOR TAZELİYOR

Güvenli liman yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana neredeyse her gün rekor tazeleyen gram altın, haftanın dördüncü işlem gününe 3 bin 437 liradan başladı.

Gram altın rekor kırmayı sürdürüyor. Dün günü 3 bin 431 liradan kapatan gram altın, yeni güne yeni bir zirveyle giriş yaptı. Gram altın 3 bin 438 lira seviyesinde işlem görüyor.