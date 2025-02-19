Gram altında yeni rekor: Fiyatlar yeniden zirvede! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altında yeni rekor: Fiyatlar yeniden zirvede! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

19 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 19 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Haber Merkezi
19 Şubat 2025 Çarşamba, 09:40
Gram altında yeni rekor: Fiyatlar yeniden zirvede! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 19 Şubat 2025 Çarşamba...

Gram altında yeni rekor: Fiyatlar yeniden zirvede! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 494 TL

Çeyrek altın: 5 bin 591 TL

Cumhuriyet altını: 23 bin 174 TL

Ons altın: 2 bin 933 dolar

Gram altında yeni rekor: Fiyatlar yeniden zirvede! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 426 TL

Tam altın: 22 bin 359 TL

Gremse altın: 55 bin 911 TL

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