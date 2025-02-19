Gram altında yeni rekor: Fiyatlar yeniden zirvede! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları…
19 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 19 Şubat 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 19 Şubat 2025 Çarşamba...
Gram altın: 3 bin 494 TL
Çeyrek altın: 5 bin 591 TL
Cumhuriyet altını: 23 bin 174 TL
Ons altın: 2 bin 933 dolar
Yarım altın: 11 bin 426 TL
Tam altın: 22 bin 359 TL
Gremse altın: 55 bin 911 TL
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