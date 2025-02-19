Ons altın yıl sonunda ne kadar olacak? 20 kurumdan 20 tahmin!

ABD’de Donald Trump’ın ticaret savaşlarını yeniden gündeme getirmesi ve ekonomik belirsizlikler, altın piyasasında dalgalanmaya neden oldu. Uzmanlar, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında önemli değişimler yaşanabileceğini öngörüyor. Ons altın (31.10 gram), saat 11.42 itibarıyla 2 bin 940 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bazı kurumlar yıl sonunda ons altında yüzde 10 düşüş beklerken, rekor beklentisi olanlar ise yüzde 9’a varan artış öngörüyor.

İşte 2025 yılı sonu için altın fiyatı tahminleri: