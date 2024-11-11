Araç sahipleri dikkat! İhmal edilirse masraf 500 bin lirayı bulabilir...
Araç bakım uzmanı Ilgın Doğan, kış aylarında motor yağı, antifriz ve akü gibi temel bakımların ihmal edilmesinin, araç sahiplerine marka ve modele bağlı olarak 500 bin liraya kadar masraf çıkarabileceğini belirtti.
Doğan, düzenli bakımın sadece araçların sağlıklı çalışması için değil, aynı zamanda can ve mal güvenliği için de şart olduğunu vurguladı.
SORUNSUZ ARAÇ İÇİN GEREKLİ BAKIMLAR
Doğan, kış şartlarında araçların sorunsuz çalışabilmesi için motor yağı bakımı, antifriz ölçümü ve akü kontrolü gibi işlemlerin yapılması gerektiğini ifade etti. Bu bakım işlemlerinin, olası büyük masrafların önüne geçerek araçların ömrünü uzattığını belirtti. Ayrıca, güvenli bir sürüş için lastiklerin kışa uygun seçilmesi, fren sisteminin bakımı, aydınlatma ve cam sileceklerinin kontrolü gibi faktörlerin de önemli olduğunu belirtti.
İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMANIN ÖNEMİ
Doğan, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin de sağlıklı bir sürüş için büyük önem taşıdığını söyledi. Periyodik bakımların ihmal edilmesi halinde motor donmaları veya yağ kaynaklı sorunlar gibi ciddi problemler ortaya çıkabileceğini, bu tür sorunların marka ve modele bağlı olarak 50 bin ile 500 bin lira arasında masraflara yol açabileceğini hatırlatarak, basit bakımın hem aracın sağlıklı çalışmasını sağladığını hem de yüksek maliyetlerden kaçınılmasını mümkün kıldığını belirtti.
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