Araç sahipleri dikkat! İhmal edilirse masraf 500 bin lirayı bulabilir...

İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMANIN ÖNEMİ

Doğan, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin de sağlıklı bir sürüş için büyük önem taşıdığını söyledi. Periyodik bakımların ihmal edilmesi halinde motor donmaları veya yağ kaynaklı sorunlar gibi ciddi problemler ortaya çıkabileceğini, bu tür sorunların marka ve modele bağlı olarak 50 bin ile 500 bin lira arasında masraflara yol açabileceğini hatırlatarak, basit bakımın hem aracın sağlıklı çalışmasını sağladığını hem de yüksek maliyetlerden kaçınılmasını mümkün kıldığını belirtti.