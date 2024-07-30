Araç sahipleri dikkat: Son gün yarın!

AA
30 Temmuz 2024 Salı, 14:20
Araç sahipleri dikkat: Son gün yarın!

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve gelir vergisinin ödeme detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Araç sahipleri dikkat: Son gün yarın!

Buna göre, 2024 yılına ilişkin MTV ve 2023'te elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.

Araç sahipleri dikkat: Son gün yarın!

ÖDEMELER NERELERDEN YAPILIYOR?

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Araç sahipleri dikkat: Son gün yarın!

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

Araç sahipleri dikkat: Son gün yarın!

Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

Araç sahipleri dikkat: Son gün yarın!

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

MTV MTV 2. taksit ödemeleri gelir vergisi

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