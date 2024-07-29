Ek MTV'de son gün 31 Temmuz! Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?
Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit olarak ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) son ödeme tarihi yaklaşıyor.
2024 yılı için birinci taksit ödemesinin son tarihi 31 Ocak olarak belirlenirken ikinci taksit ödemesi için son tarih ise 31 Temmuz oldu.
Ödemeyi zamanında yapmayan araç sahipleri ise bazı yaptırımlar ile karşı karşıya kalacak.
Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde, aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.
Ayrıca, borç ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabilir.
MTV ödemeleri, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştiriliyor.
Aynı zamanda dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödemeler yapılabiliyor.
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