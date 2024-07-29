Ek MTV'de son gün 31 Temmuz! Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2024 Pazartesi, 15:40
Ek MTV'de son gün 31 Temmuz! Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit olarak ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) son ödeme tarihi yaklaşıyor.

Ek MTV'de son gün 31 Temmuz! Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?

2024 yılı için birinci taksit ödemesinin son tarihi 31 Ocak olarak belirlenirken ikinci taksit ödemesi için son tarih ise 31 Temmuz oldu.

Ek MTV'de son gün 31 Temmuz! Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?

Ödemeyi zamanında yapmayan araç sahipleri ise bazı yaptırımlar ile karşı karşıya kalacak.

Ek MTV'de son gün 31 Temmuz! Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?

Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde, aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. 

Ek MTV'de son gün 31 Temmuz! Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?

Ayrıca, borç ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabilir.

Ek MTV'de son gün 31 Temmuz! Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?

MTV ödemeleri, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştiriliyor.

Ek MTV'de son gün 31 Temmuz! Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?

Aynı zamanda dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödemeler yapılabiliyor.

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