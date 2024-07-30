Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:28

Güncelleme: 30.07.2024 - 09:28

Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksiti ödemesi gündeme geldi. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Peki, 2. MTV taksit ödemesi ne zaman? MTV borcu nereden ödenir?

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı.

MTV ödemeleri, yarın sona erecek.

MTV BORCU NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.