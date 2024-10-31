Konut fiyatlarında rekor artış: Bir ev fiyatı 199 asgari ücret!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına az bir süre kala farklı zam seçenekleri tartışılırken, 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin konut alım gücünde son 6 yılda yaşanan düşüş göze çarpıyor. Ekim sonu yaklaşırken, aralık başında yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri için geri sayım başladı. Maaşlara yıl içinde ara zam yapılmaması nedeniyle alım gücündeki düşüş, asgari ücret tartışmalarını erken gündeme taşıdı.
ÇALIŞANLAR ENFLASYON ORANINDA ZAM BEKLİYOR
2024 yılı enflasyon oranının yüzde 42 ile yüzde 45 arasında olacağı tahmin edilirken, çalışanlar bu oranlarda bir zam bekliyor. Ancak işverenler, yüzde 30’un üstündeki zam oranlarının kendilerini zorlayacağını dile getiriyor. Bazı görüşlere göre ise enflasyon beklentileri doğrultusunda artışın yüzde 25 civarında olması bekleniyor.
Bu yıl 17 bin TL olarak belirlenen asgari ücrete geçen yıl yüzde 50 oranında zam yapılmış ve 11 bin 400 TL'ye yükseltilmişti. Ücretlerdeki bu artış, emek yoğun sektörlerde iş gücü maliyetlerini artırırken ekonomi yönetimi, yüksek maaş artışlarının enflasyonu tetiklediğini savunmuştu.
7 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN
SGK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin iki katı seviyesinde maaş alanlarla birlikte toplam ücretli çalışan sayısı 13 milyona ulaşıyor. Çalışanlar alım güçlerinin korunmasını beklerken konut gibi temel ihtiyaçlara erişim de gündemde.
KONUT FİYATLARINDA SON 5 YIL
Son altı yılın üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan metrekare konut fiyatları şu şekilde:
2024 üçüncü çeyrek: 33 bin 910,00 TL
2023 üçüncü çeyrek: 28 bin 149,00 TL
2022 üçüncü çeyrek: 14 bin 848,30 TL
2021 üçüncü çeyrek: 4 bin 895 TL
2020 üçüncü çeyrek: 3 bin 669,90 TL
ASGARİ ÜCRETTE SON 5 YIL
Aynı dönemde asgari ücretteki değişim:
2024: 17 bin TL
2023: 11 bin 400 TL
2022: 5 bin 500 TL
2021: 2 bin 832 TL
2020: 2 bin 324 TL
Bu verilere göre 2024 yılında 100 metrekarelik ortalama konutun fiyatı 199 asgari ücrete denk geliyor. Son altı yıllık süreçte konut fiyatları toplamda 53 asgari ücret oranında artış gösterdi.
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