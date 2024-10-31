Konut fiyatlarında rekor artış: Bir ev fiyatı 199 asgari ücret!

Konut fiyatlarında rekor artış: Bir ev fiyatı 199 asgari ücret!
cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2024 Perşembe, 15:32
Konut fiyatlarında rekor artış: Bir ev fiyatı 199 asgari ücret!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına az bir süre kala farklı zam seçenekleri tartışılırken, 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin konut alım gücünde son 6 yılda yaşanan düşüş göze çarpıyor. Ekim sonu yaklaşırken, aralık başında yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri için geri sayım başladı. Maaşlara yıl içinde ara zam yapılmaması nedeniyle alım gücündeki düşüş, asgari ücret tartışmalarını erken gündeme taşıdı.

Konut fiyatlarında rekor artış: Bir ev fiyatı 199 asgari ücret!

ÇALIŞANLAR ENFLASYON ORANINDA ZAM BEKLİYOR

2024 yılı enflasyon oranının yüzde 42 ile yüzde 45 arasında olacağı tahmin edilirken, çalışanlar bu oranlarda bir zam bekliyor. Ancak işverenler, yüzde 30’un üstündeki zam oranlarının kendilerini zorlayacağını dile getiriyor. Bazı görüşlere göre ise enflasyon beklentileri doğrultusunda artışın yüzde 25 civarında olması bekleniyor.

Konut fiyatlarında rekor artış: Bir ev fiyatı 199 asgari ücret!

Bu yıl 17 bin TL olarak belirlenen asgari ücrete geçen yıl yüzde 50 oranında zam yapılmış ve 11 bin 400 TL'ye yükseltilmişti. Ücretlerdeki bu artış, emek yoğun sektörlerde iş gücü maliyetlerini artırırken ekonomi yönetimi, yüksek maaş artışlarının enflasyonu tetiklediğini savunmuştu.

Konut fiyatlarında rekor artış: Bir ev fiyatı 199 asgari ücret!

7 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN

SGK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin iki katı seviyesinde maaş alanlarla birlikte toplam ücretli çalışan sayısı 13 milyona ulaşıyor. Çalışanlar alım güçlerinin korunmasını beklerken konut gibi temel ihtiyaçlara erişim de gündemde.

Konut fiyatlarında rekor artış: Bir ev fiyatı 199 asgari ücret!

KONUT FİYATLARINDA SON 5 YIL

Son altı yılın üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan metrekare konut fiyatları şu şekilde:

2024 üçüncü çeyrek: 33 bin 910,00 TL

2023 üçüncü çeyrek: 28 bin 149,00 TL

2022 üçüncü çeyrek: 14 bin 848,30 TL

2021 üçüncü çeyrek: 4 bin 895 TL

2020 üçüncü çeyrek: 3 bin 669,90 TL

Konut fiyatlarında rekor artış: Bir ev fiyatı 199 asgari ücret!

ASGARİ ÜCRETTE SON 5 YIL

Aynı dönemde asgari ücretteki değişim:

2024: 17 bin TL

2023: 11 bin 400 TL

2022: 5 bin 500 TL

2021: 2 bin 832 TL

2020: 2 bin 324 TL

Konut fiyatlarında rekor artış: Bir ev fiyatı 199 asgari ücret!

Bu verilere göre 2024 yılında 100 metrekarelik ortalama konutun fiyatı 199 asgari ücrete denk geliyor. Son altı yıllık süreçte konut fiyatları toplamda 53 asgari ücret oranında artış gösterdi.

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