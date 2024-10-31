Konut fiyatlarında rekor artış: Bir ev fiyatı 199 asgari ücret!

ÇALIŞANLAR ENFLASYON ORANINDA ZAM BEKLİYOR

2024 yılı enflasyon oranının yüzde 42 ile yüzde 45 arasında olacağı tahmin edilirken, çalışanlar bu oranlarda bir zam bekliyor. Ancak işverenler, yüzde 30’un üstündeki zam oranlarının kendilerini zorlayacağını dile getiriyor. Bazı görüşlere göre ise enflasyon beklentileri doğrultusunda artışın yüzde 25 civarında olması bekleniyor.