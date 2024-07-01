IMF programı işliyor! Şimşek, baklayı ağzından çıkardı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:50

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:00

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Habertürk ve BloombergHT ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gri listeden çıkışta en önemli konu uygulamada etkinlikti.

Gri listeye girmek kolay, çıkmak zor. Daha yeni Monako'yu bu listeye aldılar. Avrupa Birliği üyesi olup da bu listeden çıkamayan ülkeler de var Bulgaristan gibi.

Son aylarda kaynak girişi çok güçlü oldu. Şu anda bu kaynak girişini nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Giren kaynak karşılığında TL basıyoruz. O da dezenflasyon sürecini tehdit ediyordu.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ"

78 milyar dolar civarına ulaştı. Türkiye finans tarihinde eşi benzeri görülmemiş. Bunun önemli bir kısmı yurtiçindeki mevduat sahibi vatandaşlarımızın TL tercihi. Bir kısmı da dış kaynak.

IMF MESAJI

IMF nezdinde arzulanan seviyeye neredeyse vardık.

"REZERVLER 12 MİLYAR DOLARA ÇIKTI"

Esas olan, biz yurtiçi bankalarla olan swapları ciddi bir şekilde azalttık. Bankalardan aldığımız swapları vadeleri doldukça kapatıyoruz.

Mart sonunda -60 milyar dolar civarına inmişken rezervimiz şu anda 12 milyar dolar civarına çıkmış durumda.

"ENFLASYON HALA YÜKSEK"

Türkiye’de hala enflasyon nispeten yüksek. Biz enflasyonu düşürdükçe kurda nominal bazda oynama azaldı. Bizim esas hedefimiz enflasyonu kalıcı şekilde düşürerek enflasyonda nominal bazda istikrar sağlamak ancak bunun için henüz erken.

"EYT'NİN YILLIK MALİYETİ 724 MİLYAR TL OLDU"

Geçen sene seçimden önce muhalefetin popülist iteklemesiyle EYT geçti.

Geçen sene EYT'nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar TL oldu. Bütçe dengelerinin iyileşmesinde oldukça mesafe kat ettik. Ama kat edeceğimiz yol var. Gelecek sene bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3'ün altına çekeceğiz.

"ŞİRKETLERİN KKM AVANTAJI SON BULDU"

Üçüncü dengesizlik büyümedeki dengesizlikti. Büyümede yeniden dengelenmeyi sağladık. Enflasyonun ana kaynağı iç talep kaynaklı büyüme. KKM'de 44 haftadır kesintisiz olarak düşüş var. Bu durum para politikasının çalışmasını engelleyen bir faktör. KKM'yi giderek bir sorun olmaktan çıkarıyoruz. Bugün itibariyle şirketlerin KKM'deki vergi avantajı son buldu. Artık şirketler için bir istisna yok. Bireylerin KKM'den kazandıkları da vergiye tabi olacak. KKM'den çıkış hızlanacak."

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