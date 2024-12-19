Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?
Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi, tüm Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?
Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından şuan mevcut başkan Hüseyin Yücel oldu. Yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından Beşiktaş'ta iki başkan adayından biri yeni başkan olacak. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.
Olağanüstü seçimli genel kurulun, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 10.00'da başlayacağı açıklandı.
BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Beşiktaş'ta şu ana kadar adaylığını açıklayan isimler Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı oldu.
Etiketler: #beşiktaş #Başkan adayı #başkanlık seçimi #Başkanlık
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