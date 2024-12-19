KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS merkezi atama başvuruları ne zaman?

Kılavuz doğrultusunda bazı kurumlardaki kadro ve pozisyonlara 2. yerleştirme yapılacak. Peki, KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS merkezi atama başvuruları ne zaman?

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS merkezi atama başvuruları ne zaman?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 10:15

KPSS merkezi atama takvimi geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. Sürecin ayrıntılarını merak eden adaylar, KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzunun paylaşılmasını bekliyor. Peki, KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS merkezi atama başvuruları ne zaman?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında alınacak.

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda oluşturacak.KPSS 2024/2 tercihleri için kılavuzun 19 Aralık tarihinde paylaşılması bekleniyor.


Etiketler: #kpss #tercih kılavuzu #tercih

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