MSÜ başvuruları başladı mı? 2025 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor?

Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:28

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:28

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru yapacak olan adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman?

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.