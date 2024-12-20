Asgari ücret için işverenin teklifi netleşiyor: Masadaki oran dikkat çekti!

PRİM DESTEĞİ TALEPLERİ

Asgari ücretle birlikte artan sigorta primleri de tartışma konusu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların sigorta prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, "Bir-iki işçi çalıştıran esnafa daha fazla destek verilmeli. Primlerin küçük işletmeler için daha düşük seviyede olması önemli. Prim yükü esnaf için ciddi bir maliyet oluşturuyor" dedi.