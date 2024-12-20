Asgari ücret için işverenin teklifi netleşiyor: Masadaki oran dikkat çekti!
TİSK asgari ücret için hangi teklifi sunacak? İşverenin zam teklifi ne kadar olacak? İşçi ve işveren anlaşmazlığı nasıl çözülecek? Dördüncü toplantıdan ne karar çıkabilir? İşte 2025 yılı asgari ücrete dair tüm ayrıntılar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısı öncesi gözler Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) yapacağı teklife çevrildi. İşte masadaki ihtimaller...
Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerinden teklif bekliyoruz" derken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücret beklentisini yapılacak yüzde 74'lük zamla 29 bin 583 lira olarak açıkladı.
Atalay, "Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz, yüzde 45 enflasyon üzerine refah payı eklenerek zam yapılması. Yüzde 20 refah payı ile asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını istiyoruz. Bu rakamı kabul ederlerse imza atarız, aksi halde atmayız" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından gözler dördüncü toplantıya çevrildi.
TİSK'İN TEKLİFİ NE OLACAK?
İşverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret teklifini bir sonraki toplantıda sunacak. Alınan bilgilere göre, TİSK’in yüzde 25-30 aralığında bir artış önereceği konuşuluyor.
Bu orana göre net asgari ücretin 21 bin 250 TL ile 22 bin 100 TL arasında şekillenmesi bekleniyor.
PRİM DESTEĞİ TALEPLERİ
Asgari ücretle birlikte artan sigorta primleri de tartışma konusu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların sigorta prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, "Bir-iki işçi çalıştıran esnafa daha fazla destek verilmeli. Primlerin küçük işletmeler için daha düşük seviyede olması önemli. Prim yükü esnaf için ciddi bir maliyet oluşturuyor" dedi.
Mevcut durumda, işverene asgari ücretli bir personel için kişi başına 700 TL destek sağlanıyor.
ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ SENARYOLARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri, asgari ücret artışına ilişkin olası senaryolara da yön veriyor. TCMB’nin 2024 enflasyon beklentisine göre, asgari ücret artış oranları ve muhtemel yeni rakamlar şu şekilde:
Yüzde 20 zam: 20 bin 402 TL
Yüzde 25 zam: 21 bin 252 TL
Yüzde 30 zam: 22 bin 102 TL
Yüzde 35 zam: 22 bin 502 TL
Yüzde 40 zam: 23 bin 802 TL
Orta Vadeli Program’a (OVP) göre 2025 yılı için öngörülen enflasyon hedefi, yüzde 17,5 olarak belirlenmişti. Bu hedef doğrultusunda asgari ücrette yapılacak zam oranı, ücretin 19 bin 977 TL'ye yükselmesine neden olabilir.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET VE MALİYET
Halen uygulanan asgari ücret, brüt 20 bin 2 TL, net 17 bin 2 TL. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 TL. Bu maliyetin içinde işverenin ödediği sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigorta fonu katkısı da yer alıyor.
Önümüzdeki toplantıda TİSK'in sunacağı teklif, asgari ücret artışının nihai seviyesini belirlemede önemli bir rol oynayacak. Milyonlarca işçinin gözü bu toplantıda olacak.
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