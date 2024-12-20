Dev bankadan Türkiye 2025 asgari ücret ve faiz indirimi tahmini!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:25

Güncelleme: 20.12.2024 - 12:27

Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair analizlerinde asgari ücretle ilgili tahminlerine de yer verdi.

Banka, TÜRK-İŞ'in taleplerine atıf yaparak, ekonomi yönetiminin önceki açıklamalarını dikkate aldıklarını belirtti. Bu çerçevede, asgari ücretteki artışın yüzde 35’in altında kalmasını bekleyen Morgan Stanley, daha yüksek bir artış ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın faiz indirimine 200 baz puanlık bir adımla başlayacağını öngören Morgan Stanley, bununla birlikte daha sınırlı bir indirimin de mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Aralarında Hande Küçük’ün de bulunduğu Morgan Stanley ekonomistleri, 19 Aralık tarihli raporlarında, asgari ücretle ilgili belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

Daha önceki analizlerinde, Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimi beklentisini Ocak’tan Aralık’a çeken Morgan Stanley, bu kez asgari ücret artışına özel bir bölüm ayırdı.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Raporda, piyasada asgari ücret artış beklentisinin yüzde 30-35 aralığında olduğu belirtilirken, TÜRK-İŞ'in net asgari ücrette yüzde 74’lük bir artış talep ettiğine dikkat çekildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dezenflasyon sürecine yönelik mesajları doğrultusunda, asgari ücret artış beklentilerinin yüzde 35’in altında kaldığına işaret eden Morgan Stanley, daha yüksek bir artış ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini yineledi.

MERKEZ BANKASI ARALIKTA PAS GEÇEBİLİR

Banka, Merkez Bankası'nın ılımlı bir faiz indirimi yapmasını beklerken, asgari ücretteki artışın seyrine göre aralık toplantısının pas geçilebileceği ihtimalini de gündeme getirdi.

Morgan Stanley ekonomistleri, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 26 olmasını öngördüklerini ve bu beklentinin asgari ücrette yaklaşık yüzde 30’luk bir artışa dayandığını belirtti.

Ekonomistler, asgari ücretteki her 10 puanlık ek artışın, enflasyon beklentilerine 2-2,5 puanlık bir etki yapacağını ve bu durumun 2025 yılı için planlanan gevşeme patikasını daraltabileceğini ifade etti.