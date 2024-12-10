DİSK, asgari ücret talebini yoksulluk sınırının yarısı olarak işaret etti: Kriter yoksulluk sınırı

Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2024 - 04:00

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücretin en az yoksulluk sınırının yarısı kadar olması gerektiğini belirterek enflasyona göre yıl boyunca dört kez revize edilmesi gerektiğini açıkladı. BİSAM’a göre bugün bu rakam 36 bin TL. DİSK enflasyonun patrona yaradığını, işçiyi ise yoksullaştırdığını belirtti.

İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün görüşmelere başlıyor. 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren görüşmeler öncesi DİSK, masada olmasa da asgari ücretle ilgili geniş kapsamlı bir rapor açıkladı.

ÜÇ KRİTER ÖNEMLİ

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin “memleket meselesi” olduğunu belirterek “Memleketteki tüm meseleler gibi bu da tek kişinin iradesine teslim edilmiştir. Dolayısıyla bu konu da ülkemizdeki demokrasi krizinden doğrudan etkilenmektedir” dedi.

Üç kriterin gözardı edilmemesi gerektiğini belirten Çerkezoğlu, rakam açıklamamalarının nedenini de şöyle açıkladı:

“Bugün vereceğimiz bir rakamın yüksek enflasyon nedeniyle üç gün sonra bir anlamı kalmıyor. Açlık, yoksulluk sınırları rakamları da sürekli değişiyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana rakamdan çok bir aralık tarif ediyoruz. Açlık ve yoksulluk sınırları göz ardı edilmemeli, bir evde iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmesi asgari ücret ile garanti altına alınmalıdır.”

DİSK-AR’ın hazırladığı raporda yer alan bazı görüşler ise şöyle:

Bölgesel asgari ücret mevcut asgari ücret çıtasının çok altına inilmesine ve gelir dağılımı adaletsizliğinin artmasına yol açabilir. Asıl sorun asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesidir.

Denge kurulmasının bir yolu sendikalaşma diğer yolu ise imzalanan toplu iş sözleşmelerinin sendikasız işletmelere teşmil (genişletilmesi) edilmesidir.

Gelir vergisi tarife dilimleri yeniden değerleme oranında artırılmalı. İşverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanmalı. Çağdışı damga vergisi kaldırılmalıdır.

KAYIP 550 MİLYAR TL

Ekonomist Mustafa Sönmez “Aylık enflasyon ücretlere yansımış olsaydı işçiler 55 bin TL fazla almış olacaktı. 55 bin TL çok anlamlı gelmeyebilir ama 10 milyon asgari ücretliyi düşündüğümüzde 550 milyar TL gasp edildi” dedi.