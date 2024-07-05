Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan son noktayı koydu!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyonuyla beraber emekli ve memur zamları belli oldu. Milyonlarca asgari ücretli çalışan ise hayal kırıklığına uğradı.
Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 24,73 artış sağlandı.
Memur ve emekli maaşlarında artış yaşanırken gündemdeki başlıklardan biri de asgari ücrete ara zam konusu oldu.
AÇLIK SINIRIN ALTINDA KALDI
Milyonlarca asgari ücretli çalışan açlık sınırın altında maaş alıyor. Türk-İş'in raporuna göre, haziran ayında açlık sınırı 18 bin 979 TL oldu.
Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 61 bin 820 TL oldu.
Temmuz ayında maaş zamlarıyla birlikte asgari ücretlinin de beklentisi devam ederken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ara zam tartışmalarına son noktayı koydu.
Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, milyonlarca asgari ücretlinin merak ettiği zam konusuna da değindi.
"ASGARİ ÜCRETLİYE EN BÜYÜK İYİLİĞİMİZ..."
Erdoğan, "Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre para politikasında yeni adım atılabilir mi?" sorusuna "En büyük sorunumuz hayat pahalılığı. En adaletsiz vergi enflasyon. O nedenle dar gelirlilerimize, asgari ücretlimize, emeklilerimize yapacağımız en büyük iyilik popülizm yapmadan enflasyonu kalıcı bir şekilde tekrar tek haneye düşürmek. Vatandaşımızın kalıcı olarak refah seviyesini yükseltmek" şeklinde yanıt verdi.
"EN BÜYÜK SORUNUMUZ HAYAT PAHALILIĞI"
Ekonomi programının çalıştığını vurgulayan Erdoğan, "Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek. Biz inanıyoruz. Bu hedefler başlangıçta iddialı görüntü ama hedefleri başaracağımıza gerçekten samimi bir şekilde inanıyoruz. Programımız çalışıyor. Başlangıçta program yok dediler, sonra bu program çalışmaz dediler, sonra para geliyor ama bu sıcak para dediler. Sürekli bir kulp, bir hata üzerinde yoğunlaşıyorlar. Tabii ki sorunlarımız var ama bu sorunları çözecek güçlü bir siyasi irade var. En büyük sorunumuz hayat pahalılığı. En adaletsiz vergi enflasyon" ifadelerini kullandı.
KAPILARI KAPATTI
Asgari ücrete zam konusunda kapıları kapatan Erdoğan, "O nedenle dar gelirlilerimize, asgari ücretlimize, emeklilerimize yapacağımız en büyük iyilik popülizm yapmadan enflasyonu kalıcı bir şekilde tekrar tek haneye düşürmek. Vatandaşımızın kalıcı olarak refah seviyesini yükseltmek. İnşallah son çeyreğe girerken bu işi çözüme kavuşturmuş olarak Allah’ın izniyle gireceğiz" diye konuştu.
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