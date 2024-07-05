Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan son noktayı koydu!

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ HAYAT PAHALILIĞI"

Ekonomi programının çalıştığını vurgulayan Erdoğan, "Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek. Biz inanıyoruz. Bu hedefler başlangıçta iddialı görüntü ama hedefleri başaracağımıza gerçekten samimi bir şekilde inanıyoruz. Programımız çalışıyor. Başlangıçta program yok dediler, sonra bu program çalışmaz dediler, sonra para geliyor ama bu sıcak para dediler. Sürekli bir kulp, bir hata üzerinde yoğunlaşıyorlar. Tabii ki sorunlarımız var ama bu sorunları çözecek güçlü bir siyasi irade var. En büyük sorunumuz hayat pahalılığı. En adaletsiz vergi enflasyon" ifadelerini kullandı.