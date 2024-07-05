İktidar asgari ücrete zam kapısını kapattı: Özel sektörden milyonları ilgilendiren yeni hamle!
TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin maaşlarındaki artış oranları da netleşti.
Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında toplam yüzde 19.31 oranında artış olacak.
İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da altı aylık farkın tamamı olan yüzde 24,73 yansıyacak. Ancak bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.
Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli ise temmuz ayında 'sıfır zam' aldı.
İktidar asgari ücrete zam kapılarını kapatırken özel sektörden yeni bir hamle geldi.
Özel sektördeki bazı firmalar maaşlara düzeltme yaparken bazıları da 'promosyon' formülünü hayata geçirdi.
Haber Global'de yer alan habere göre, asgari ücrete beklenen ara zammın yapılmaması, özel sektörde banka promosyonlarında hareketliliğe neden oldu. Bankalar, maaş ödemelerini kendi kanalları üzerinden gerçekleştiren işyerlerine promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor. Birçok firma, bankalar ile anlaşarak promosyonlardan elde ettiği kazancı işçisinin hesabına yatırmaya başladı.
"ZAM GELMEYİNCE ÇALIŞANI İŞE BAĞLAMAK İÇİN PROMOSYON ÖDÜYORLAR"
Ekonomist Murat Özsoy, "Ekonomi yönetimi tarafından asgari ücrete bu yıl sonuna kadar zam yapılmayacağının açıklanması sonrasında birçok şirket de çalışanlarına ara zam yapmayacak görünüyor. Çünkü asgari ücret sadece asgari ücretliyi ilgilendirmekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda şirketlerin çalışan maaşlarına yapacağı zam için de önemli bir gösterge niteliğinde" dedi.
Özsoy şu ifadeleri kullandı:
"Reel sektörde yılın kalan süresi içerisinde bankalar ile maaş anlaşmalarının yenilenme zamanı gelecek olan irili ufaklı birçok firma bu durumu fırsata çevirmeyi düşünüyor. Bankalardan maaş ödemeleri karşılığında alınan promosyonu çalışanlarına aktararak ilave bir gidere katlanmadan çalışanlarına bir ikramiye vermeyi gündemlerine almaya başladılar bile. Bu yöntemi seçen firmalar, maaş zammı yapmadan yani personel giderlerinde bir artış olmadan çalışan bağlılığını sağlamak konusunda bir adım atmış olacaklar"
"ÇALIŞANLAR BAŞINA DÜŞECEK PROMOSYON ÖDEMESİ ARTIYOR"
"Yüksek enflasyonist ortam gelir grupları arasındaki dengeyi daha da bozup uçurumu artırırken artık büyük ve küçük ölçekli firmalar arasındaki rekabet dengesini de bozar hale gelecek. Çünkü şirketin personel sayısı ne kadar fazla ise, ortalama maaş tutarı ne kadar yüksekse ve banka ile yapılacak anlaşma süresi ne kadar uzun olacak ise bankadan alınacak promosyon miktarı da o nispette daha da yüksek oluyor. Böylelikle büyük ölçekli şirket çalışanları başına düşecek promosyon ödemesi de o kadar artıyor."
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