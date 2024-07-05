İktidar asgari ücrete zam kapısını kapattı: Özel sektörden milyonları ilgilendiren yeni hamle!

"ÇALIŞANLAR BAŞINA DÜŞECEK PROMOSYON ÖDEMESİ ARTIYOR"

"Yüksek enflasyonist ortam gelir grupları arasındaki dengeyi daha da bozup uçurumu artırırken artık büyük ve küçük ölçekli firmalar arasındaki rekabet dengesini de bozar hale gelecek. Çünkü şirketin personel sayısı ne kadar fazla ise, ortalama maaş tutarı ne kadar yüksekse ve banka ile yapılacak anlaşma süresi ne kadar uzun olacak ise bankadan alınacak promosyon miktarı da o nispette daha da yüksek oluyor. Böylelikle büyük ölçekli şirket çalışanları başına düşecek promosyon ödemesi de o kadar artıyor."