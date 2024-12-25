Uzmanlar açıkladı: Asgari ücret artışının ardından Merkez Bankası faiz indirimine mi gidecek?

Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:56

Güncelleme: 25.12.2024 - 10:56

Asgari ücretin 2025 yılı için belirlenen yüzde 30'luk artışı, işçi taleplerinin oldukça altında kalarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında indirim beklentisini artırdı.

İşçi taleplerine kıyasla düşük kalan yeni asgari ücret, ekonomideki faiz politikalarını etkileyebilir. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret, yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Türk-İş, mevcut 17 bin 2 liralık ücretin 29 bin 583 liraya çıkarılmasını talep ederken, DİSK ise yoksulluk sınırının yarısı olan 33 bin 500 lirayı hedef göstermişti.

UZMANLAR: "FAİZ İNDİRİMİ KESİNLEŞTİ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısının erkene çekilmesi ve düşük zam oranı, piyasalarda faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Finans Uzmanı İris Cibre, toplantının zamansal değişikliğiyle ilgili olarak sosyal medya hesabında "PPK toplantısı öncesi şafak operasyonu yaptılar" ifadelerini kullandı. Cibre, Merkez Bankası’nın 150 baz puan faiz indirimine gideceğini öngördüğünü belirtti.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Kara ise, asgari ücret artışının sınırlı tutulmasının faiz indirimi kararını kesinleştirdiğini savunarak "Borsa yükselir, tahvil faizleri düşer" değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ADIM ATILDI MI?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, düşük asgari ücret artışının faiz indirimi için bir adım olduğunu belirterek "Apar topar düşük ücret açıklanarak Merkez Bankası’na alan açıldı" dedi.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley de geçen hafta yayımladığı raporda, asgari ücretin faiz kararı öncesi belirlenmesini ve Merkez Bankası’nın Aralık ayında 200 baz puan faiz indirimiyle başlayacağını öngörmüştü. Raporda, ücret artışının yüzde 35’in altında kalması durumunda faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığı ifade edilmişti.