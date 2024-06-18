ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

Halk TV'de yer alan habere göre; birçok banka, günlük ATM para çekim limitini 10 bin lira seviyesinde tutarken, kurbanlık ticareti için ödeme yapmak ve 15 bin lira çekmek zorunda kalanlar, geri kalan kısım için yüksek bir komisyon bedeli ödemeye razı gelmek zorunda kaldı.