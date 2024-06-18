ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2024 Salı, 12:30
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

Her ne kadar çoğunluk ilk günü tercih ediyor olsa da, Kurban Bayramı'nda kurbanlık alışverişi 4 gün boyunca devam ediyor.

ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

16 Haziran'da başlayan bayram nedeniyle cuma günü son kez mesai yapan bankalar, perşembe gününe kadar kapalı kalmaya devam edecek. 

ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle kurbanlık fiyatları minimum 15 bin lira seviyesine çıkarken, ödeme yapmak isteyen kişiler para çekim limitleriyle karşı karşıya kaldı.

ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

Halk TV'de yer alan habere göre; birçok banka, günlük ATM para çekim limitini 10 bin lira seviyesinde tutarken, kurbanlık ticareti için ödeme yapmak ve 15 bin lira çekmek zorunda kalanlar, geri kalan kısım için yüksek bir komisyon bedeli ödemeye razı gelmek zorunda kaldı.

ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

ATM'lerdeki nakit para talebini karşılamakta sıkıntı çeken bankalar, en büyük banknotun 200 lira olması nedeniyle fiziki para talebine tam olarak karşılık veremiyor. 

ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

Bu duruma son vermek amacıyla birçok özel banka, son aylarda 10 ve 20 liralık para giriş ve çıkış slotlarını kapattı.

ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

Bu bölümleri de ATM'lerde 200 lira için ayırma kararı aldı. 

ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

Ancak söz konusu değişiklik problemi tamamen ortadan kaldırmış değil.

ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

Ancak söz konusu değişiklik problemi tamamen ortadan kaldırmış Bayram sonrası birçok özel banka, 10 bin lira olarak belirlenen günlük para çekme limitini 20 bin liraya çıkarmaya hazırlanıyor.

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ATM'lerde yeni dönem başlıyor! O tarihten sonra limitler değişecek

Halihazırda bu sınırı 7 bin 500 lira olarak belirleyen bankalar ise, aynı şekilde yüzde 100'lük artışla günlük para çekme limitini 15 bin liraya yükseltecek.

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