Bankalar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Ancak idari izinlerle birlikte kamu kurum kuruluşlarında çalışanlar 15-23 Haziran tarihlerinde tatil yapacak. Peki, Bankalar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:56
Bankalar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?
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"Bankalar ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtı, bankalarda havale veya ödeme gibi işlemler gerçekleştirecek olan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, Bankalar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

9 günlük tatil izninden devlet memurları ile devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları yararlanacak. Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. 20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek.


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