Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:56

Güncelleme: 17.06.2024 - 11:56

"Bankalar ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtı, bankalarda havale veya ödeme gibi işlemler gerçekleştirecek olan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Peki, Bankalar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

9 günlük tatil izninden devlet memurları ile devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları yararlanacak. Bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. 20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek.