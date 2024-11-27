Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

TCMB'nin faiz kararı sonrası, Kasım itibariyle bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. İşte 500 bin TL'nin güncel aylık getirisi...

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2024 Çarşamba, 19:58
Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı. Ekim ayında verilen faiz kararı sonrasında bankalarda da mevduat faizi oranları güncellendi. 

Kamu ve özel bankaları yatırımcılarının mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bankalar yatırımcılarına aylık yüzde 52’ye varan faiz fırsatı sunmaya başladı.

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

Kasım 2024 itibariyle ana para olan 500 bin liranın 1 aylık vade süresiyle en yüksek faizi veren bankalar şu şekilde:

ODEA

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Getiri: 20.515 TL

Vade sonu tutar: 520.515 TL

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 42

Net Getiri: 16.570 TL

Vade sonu tutar: 516.570 TL

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

AKBANK

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Getiri: 19.726 TL

Vade sonu tutar: 519.726 TL

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: yüzde 46.5

Net Getiri: 8.345 TL

Vade sonu tutar: 518.345 TL

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

TEB

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Getiri: 20.515 TL

Vade sonu tutar: 520.515 TL

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

ON PLUS

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Getiri: 19.726 TL

Vade sonu tutar: 519.726 TL

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

ING

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Getiri: 20.515 TL

Vade sonu tutar: 520.515 TL

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Getiri: 20.515 TL

Vade sonu tutar: 520.515 TL

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

FİBABANK

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Getiri: 19.726 TL

Vade sonu tutar: 519.726 TL

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: yüzde 48.5

Net Getiri: 19.134 TL

Vade sonu tutar: 519.134 TL

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

DENİZBANK

Faiz Oranı: yüzde 48

Net Getiri: 18.937 TL

Vade sonu tutar: 518.937 TL

Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: yüzde 45.5

Net Getiri: 17.951 TL

Vade sonu tutar: 517.951 TL

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