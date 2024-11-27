Bankalar oranlarını değiştirdi… İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
TCMB'nin faiz kararı sonrası, Kasım itibariyle bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. İşte 500 bin TL'nin güncel aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı. Ekim ayında verilen faiz kararı sonrasında bankalarda da mevduat faizi oranları güncellendi.
Kamu ve özel bankaları yatırımcılarının mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bankalar yatırımcılarına aylık yüzde 52’ye varan faiz fırsatı sunmaya başladı.
Kasım 2024 itibariyle ana para olan 500 bin liranın 1 aylık vade süresiyle en yüksek faizi veren bankalar şu şekilde:
ODEA
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Getiri: 20.515 TL
Vade sonu tutar: 520.515 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: yüzde 42
Net Getiri: 16.570 TL
Vade sonu tutar: 516.570 TL
AKBANK
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Getiri: 19.726 TL
Vade sonu tutar: 519.726 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: yüzde 46.5
Net Getiri: 8.345 TL
Vade sonu tutar: 518.345 TL
TEB
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Getiri: 20.515 TL
Vade sonu tutar: 520.515 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Getiri: 19.726 TL
Vade sonu tutar: 519.726 TL
ING
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Getiri: 20.515 TL
Vade sonu tutar: 520.515 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Getiri: 20.515 TL
Vade sonu tutar: 520.515 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Getiri: 19.726 TL
Vade sonu tutar: 519.726 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: yüzde 48.5
Net Getiri: 19.134 TL
Vade sonu tutar: 519.134 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Getiri: 18.937 TL
Vade sonu tutar: 518.937 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: yüzde 45.5
Net Getiri: 17.951 TL
Vade sonu tutar: 517.951 TL
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