Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?
Mevduat faiz oranları güncellendi ve 125 bin TL’nin 32 günlük getirisiyle dikkat çeken bankalar açıklandı. Faiz oranları yüzde 55’e kadar çıkarken, aylık kazanç 5 bin 409 TL’ye kadar ulaşıyor. İşte en yüksek faiz veren bankalar...
ON DİJİTAL BANKACILIK (ON Plus - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 55
Net Kazanç: 5.409,84 TL
Vade Sonu Tutar: 130.409,84 TL
TEB (Marifetli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Kazanç: 5.114,75 TL
Vade Sonu Tutar: 130.114,75 TL
ING (Turuncu Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Kazanç: 5.114,75 TL
Vade Sonu Tutar: 130.114,75 TL
DENİZBANK (E-Mevduat - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Kazanç: 4.721,31 TL
Vade Sonu Tutar: 129.721,31 TL
ODEA (Yeni Vadeli Mevduat Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 48
Net Kazanç: 4.721,31 TL
Vade Sonu Tutar: 129.721,31 TL
GARANTİ BBVA (E-Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 46
Net Kazanç: 4.524,59 TL
Vade Sonu Tutar: 129.524,59 TL
YAPIKREDİ (Dönüşüm Hesabı TL - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 45,5
Net Kazanç: 4.475,41 TL
Vade Sonu Tutar: 129.475,41 TL
ENPARA.COM (Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 42,5
Net Kazanç: 4.180,33 TL
Vade Sonu Tutar: 129.180,33 TL
AKBANK (Vadeli Hesap TL - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 49
Net Kazanç: 4.819,67 TL
Vade Sonu Tutar: 129.819,67 TL
QNB (Kazandıran Günlük Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 48,5
Net Kazanç: 4.770,49 TL
Vade Sonu Tutar: 129.770,49 TL
HALKBANK (E-Mevduat Hesabı - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 39
Net Kazanç: 3.836,07 TL
Vade Sonu Tutar: 128.836,07 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 41
Net Kazanç: 4.032,79 TL
Vade Sonu Tutar: 129.032,79 TL
HSBC (Modern Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 5.213,11 TL
Vade Sonu Tutar: 130.213,11 TL
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