Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranları güncellendi ve 125 bin TL’nin 32 günlük getirisiyle dikkat çeken bankalar açıklandı. Faiz oranları yüzde 55’e kadar çıkarken, aylık kazanç 5 bin 409 TL’ye kadar ulaşıyor. İşte en yüksek faiz veren bankalar...

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2024 Pazartesi, 19:01
Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

ON DİJİTAL BANKACILIK (ON Plus - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 55

Net Kazanç: 5.409,84 TL

Vade Sonu Tutar: 130.409,84 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

TEB (Marifetli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Kazanç: 5.114,75 TL

Vade Sonu Tutar: 130.114,75 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

ING (Turuncu Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Kazanç: 5.114,75 TL

Vade Sonu Tutar: 130.114,75 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

DENİZBANK (E-Mevduat - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 48

Net Kazanç: 4.721,31 TL

Vade Sonu Tutar: 129.721,31 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

ODEA (Yeni Vadeli Mevduat Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 48

Net Kazanç: 4.721,31 TL

Vade Sonu Tutar: 129.721,31 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

GARANTİ BBVA (E-Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 46

Net Kazanç: 4.524,59 TL

Vade Sonu Tutar: 129.524,59 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

YAPIKREDİ (Dönüşüm Hesabı TL - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 45,5

Net Kazanç: 4.475,41 TL

Vade Sonu Tutar: 129.475,41 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

ENPARA.COM (Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 42,5

Net Kazanç: 4.180,33 TL

Vade Sonu Tutar: 129.180,33 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

AKBANK (Vadeli Hesap TL - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 49

Net Kazanç: 4.819,67 TL

Vade Sonu Tutar: 129.819,67 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

QNB (Kazandıran Günlük Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 48,5

Net Kazanç: 4.770,49 TL

Vade Sonu Tutar: 129.770,49 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

HALKBANK (E-Mevduat Hesabı - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 39

Net Kazanç: 3.836,07 TL

Vade Sonu Tutar: 128.836,07 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 41

Net Kazanç: 4.032,79 TL

Vade Sonu Tutar: 129.032,79 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 125 bin liranın getirisi ne kadar?

HSBC (Modern Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Kazanç: 5.213,11 TL

Vade Sonu Tutar: 130.213,11 TL

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