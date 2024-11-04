Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
Kasım ayında nakit ihtiyacı olanlar için birçok bankada faizsiz kredi yarışı yaşanıyor. Nakite acil ihtiyacı olan yurttaşlar için 0 faizli kredi veren bankalar belli oldu. Bu sayede, yurttaşlar 6 ay vadeyle ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans üzerinden 50 bin liraya kadar nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi…
Özel bankalar tarafından kasım ayı için başlatılan "Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları" belli oldu.
Yurttaşlar yeni müşteri olarak bankalardan 6 ay vadeli 50 bin ve 12 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanından yararlanabiliyor.
0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR
Bankalar 15 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira ve 50 bin lira şeklinde faizsiz kredi kampanyalarıyla yarışa girdi.
İşte 0 faizli kredi veren bankalar:
ENPARA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 35 bin TL kredi imkanı sunuyor.
QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.
AKBANK
Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 25 bin TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45 bin TL'lik fırsat sunuyor.
GARANTİ BBVA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 45 bin TL'lik fırsat yaratıyor.
İŞ BANKASI
İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
TEB
TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 50 bin TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.
DENİZBANK
Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
ALTERNATİF BANK
Yeni müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.
ON DİJİTAL BANKACILIK
Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 15 bin TL kredi imkanı sunuyor.
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