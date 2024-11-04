Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

Kasım ayında nakit ihtiyacı olanlar için birçok bankada faizsiz kredi yarışı yaşanıyor. Nakite acil ihtiyacı olan yurttaşlar için 0 faizli kredi veren bankalar belli oldu. Bu sayede, yurttaşlar 6 ay vadeyle ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans üzerinden 50 bin liraya kadar nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi…

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2024 Pazartesi, 20:04
Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

Özel bankalar tarafından kasım ayı için başlatılan "Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları" belli oldu. 

Yurttaşlar yeni müşteri olarak bankalardan 6 ay vadeli 50 bin ve 12 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanından yararlanabiliyor.

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Bankalar 15 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira ve 50 bin lira şeklinde faizsiz kredi kampanyalarıyla yarışa girdi.

İşte 0 faizli kredi veren bankalar:

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

ENPARA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 35 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

AKBANK

Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 25 bin TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45 bin TL'lik fırsat sunuyor.

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 45 bin TL'lik fırsat yaratıyor.

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

İŞ BANKASI

İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

TEB

TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 50 bin TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

DENİZBANK

Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

ALTERNATİF BANK

Yeni müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…

ON DİJİTAL BANKACILIK

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 15 bin TL kredi imkanı sunuyor.

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