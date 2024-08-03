Nissan'dan ağustos ayı kampanyası: Hem indirim hem de faizsiz kredi...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, C-SUV segmentinde yer alan Nissan Qashqai'nin ağustos ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği sunuluyor. Modelin hafif hibrit ve dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 kilometreye kadar menzil sunan 'e-POWER' modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında 100 bin lira nakit alım desteği sunuluyor.