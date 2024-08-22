İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2024 Perşembe, 10:30
İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Bankalarca ihtiyaç kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, ihtiyaç kredileri faiz oranı 9 Ağustos haftası itibarıyla ortalama yüzde 74,59 oranında seyretti.

İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Yüksek faiz oranları da yurttaşların belini büküyor. Birçok yurttaş faizsiz kredi kampanyalarını araştırıyor. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?

İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

İşte bankaların faizsiz kredi kampanyaları:

İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Akbank (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 45 bin TL

Vade: 3-6 Ay

Faiz Oranı: %0

6 ay vadeli, 20.000 TL kredi

3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli avans

İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Enpara (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 10 bin TL

Vade: 3 Ay

Faiz Oranı: %0

İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Garanti (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 20 bin TL

Vade: 6 Ay

Faiz Oranı: %0

İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

İş Bankası (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 25 bin TL

Vade: 3 Ay

Faiz Oranı: %0

İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Finansbank (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 30 bin TL 

Vade: 3-6 Ay vade 

Faiz Oranı: %0

6 ay vadeli 10 bin TL kredi

3 ay vadeli 20 bin TL nakit avans

İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Denizbank (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 25 bin TL 

Vade: 3-6 Ay vade 

Faiz Oranı: %0

6 ay vadeli 10 bin TL kredi

3 ay vadeli 15 bin TL nakit avans

İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

TEB (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 40 bin TL 

Vade: 3-6 Ay vade 

Faiz Oranı: %0

6 ay vadeli 15 bin TL kredi

3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans

İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Albaraka (Yeni müşterilere özel)

Tutar: 15 bin TL 

Vade: 6 Ay vade 

Kar payı oranı: %0

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