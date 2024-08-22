İhtiyaç kredi faiz oranlarında 3 hafta sonra ilk: İşte faizsiz kredi veren bankalar
Bankalarca ihtiyaç kredilerine uygulanan ortalama faiz oranı 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, ihtiyaç kredileri faiz oranı 9 Ağustos haftası itibarıyla ortalama yüzde 74,59 oranında seyretti.
Yüksek faiz oranları da yurttaşların belini büküyor. Birçok yurttaş faizsiz kredi kampanyalarını araştırıyor. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor?
İşte bankaların faizsiz kredi kampanyaları:
Akbank (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 45 bin TL
Vade: 3-6 Ay
Faiz Oranı: %0
6 ay vadeli, 20.000 TL kredi
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli avans
Enpara (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 10 bin TL
Vade: 3 Ay
Faiz Oranı: %0
Garanti (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 20 bin TL
Vade: 6 Ay
Faiz Oranı: %0
İş Bankası (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 25 bin TL
Vade: 3 Ay
Faiz Oranı: %0
Finansbank (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 30 bin TL
Vade: 3-6 Ay vade
Faiz Oranı: %0
6 ay vadeli 10 bin TL kredi
3 ay vadeli 20 bin TL nakit avans
Denizbank (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 25 bin TL
Vade: 3-6 Ay vade
Faiz Oranı: %0
6 ay vadeli 10 bin TL kredi
3 ay vadeli 15 bin TL nakit avans
TEB (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 40 bin TL
Vade: 3-6 Ay vade
Faiz Oranı: %0
6 ay vadeli 15 bin TL kredi
3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans
Albaraka (Yeni müşterilere özel)
Tutar: 15 bin TL
Vade: 6 Ay vade
Kar payı oranı: %0
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