Bankalardan EFT ücretlerine zam: Yeni dönem başladı
EFT ücretlerinde önemli bir artış gerçekleşti. Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni tarifeye göre, farklı banka hesaplarına yapılacak transferlerde alınacak komisyon oranlarında değişiklikler yapıldı.
TÜİK'in 2024 yılı enflasyon oranı olan yüzde 44,38'e göre EFT ücretlerinde zam yapıldı. Aynı şekilde tutar basamakları da aynı oranda zamlandı.
YENİ EFT TARİFESİ
Bugünden itibaren geçerli olacak düzenlemeyle farklı banka hesaplarına yapılacak para transferlerinde alınacak komisyonlar şu şekilde:
6 bin 300 TL'ye kadar olan para transferlerinde, daha önce 4,43 TL olan EFT ücreti 6,39 TL'ye yükseltildi.
6 bin 300 TL ile 304 bin 800 TL arasındaki işlemlerde, komisyon ücreti 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıktı.
304 bin 800 TL üzerindeki transferlerde ise bankalar 159,97 TL komisyon alacak.
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