Bankalardan EFT ücretlerine zam: Yeni dönem başladı

Bankalardan EFT ücretlerine zam: Yeni dönem başladı

EFT ücretlerinde önemli bir artış gerçekleşti. Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni tarifeye göre, farklı banka hesaplarına yapılacak transferlerde alınacak komisyon oranlarında değişiklikler yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2025 Salı, 09:46
Bankalardan EFT ücretlerine zam: Yeni dönem başladı

TÜİK'in 2024 yılı enflasyon oranı olan yüzde 44,38'e göre EFT ücretlerinde zam yapıldı. Aynı şekilde tutar basamakları da aynı oranda zamlandı.

Bankalardan EFT ücretlerine zam: Yeni dönem başladı

YENİ EFT TARİFESİ

Bugünden itibaren geçerli olacak düzenlemeyle farklı banka hesaplarına yapılacak para transferlerinde alınacak komisyonlar şu şekilde:

Bankalardan EFT ücretlerine zam: Yeni dönem başladı

6 bin 300 TL'ye kadar olan para transferlerinde, daha önce 4,43 TL olan EFT ücreti 6,39 TL'ye yükseltildi.

Bankalardan EFT ücretlerine zam: Yeni dönem başladı

6 bin 300 TL ile 304 bin 800 TL arasındaki işlemlerde, komisyon ücreti 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıktı.

Bankalardan EFT ücretlerine zam: Yeni dönem başladı

304 bin 800 TL üzerindeki transferlerde ise bankalar 159,97 TL komisyon alacak.

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