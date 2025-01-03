Bankalarda konut ve taşıt kredisi için gevşeme beklentisi!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:59

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk çeyreği için bankaların kredi standartlarına ilişkin beklentilerini açıkladı. Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarına göre, konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki gevşemenin devam etmesi bekleniyor.

GEVŞEME BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Ankete göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde konut ve taşıt kredilerinde gevşeme öngörülürken, diğer bireysel kredilerde ise sınırlı bir sıkılaşma bekleniyor. TCMB’nin açıkladığı sonuçlarda, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde konut ve taşıt kredilerindeki sıkılaşmanın gevşemeye dönüştüğü, diğer bireysel kredilerde ise standartların sabit kaldığı belirtiliyor.

İŞLETME KREDİLERİNDEKİ STANDARTLAR

2024’ün dördüncü çeyreğinde işletmelere yönelik kredi standartlarındaki sıkılaşma sona erdi. Anket sonuçları, özellikle yabancı para cinsinden açılan kredilerde gevşemenin başladığını ortaya koyuyor. İşletmelere verilen kredilere yönelik standartlarda 2025’in ilk çeyreğinde de gevşeme beklentisi öne çıkıyor.

KREDİ TALEBİNDE HAREKETLİLİK

Konut kredilerinde 2024’ün dördüncü çeyreğinde talep azalırken, taşıt kredilerine yönelik talepte artış kaydedildi. Diğer bireysel kredi türlerinde ise talep artışı yavaşladı. 2025 yılının ilk çeyreği için tüm bireysel kredilerde talep artışı beklentisi dikkat çekiyor.

FONLAMA KOŞULLARINDA RAHATLAMA

2024’ün dördüncü çeyreğinde yurtiçi fonlama koşullarındaki sıkılaşma sona ererken, yurtdışı fonlama koşullarındaki gevşeme eğilimi sürdü. 2025’in ilk çeyreğinde, hem yurtiçi hem de yurtdışı fonlama koşullarında gevşeme beklentisi devam ediyor.

Anket sonuçlarına göre, 2025 yılında bankaların kredi politikalarında gevşeme eğilimi ağırlık kazanırken, kredi talebinde de genel bir artış öngörülüyor.