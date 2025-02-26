Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

Mevduat faizlerinde sürpriz bir artış yaşandı. Bankalar 250 bin TL için en yüksek faiz oranlarını sunarak yatırımcıları cezbetmeye başladı. En yüksek getiri sağlayan bankalar ve oranlar hakkında tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
26 Şubat 2025 Çarşamba, 14:03
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!
Bankalardan yüzde 50 mevduat faizi sürprizi: İşte 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi!

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