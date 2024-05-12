Bankaların 'faiz' aldatmacası... Mevduat faizlerinde yeni dönem!

Bloomberg'te yer alan habere göre, ancak banka şubesine gidip yukarıdaki faizle vadeli TL mevduat hesabı açmak isterseniz, size sorulacak ilk soru şu olacak: “Ne kadarlık mevduat düşünüyorsunuz?” Evet gerçekten bankadan alacağınız faiz kaç paranız olduğuna bağlı. Eğer düşük tutarlı bir hesap açacaksanız alacağınız faiz Merkez Bankası verisinin ima ettiği rakamdan çok daha düşük olacak.