Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı faiz toplantı tarihi ne zaman?

2024 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip edenler ve yatırımların odak noktasında yer alıyor. Peki, Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı faiz toplantı tarihi ne zaman?

Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı faiz toplantı tarihi ne zaman?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:03

Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB'nin, Kasım ayında uygulayacağı faiz politikası merak ediliyor. Peki, Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı faiz toplantı tarihi ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. PPK'nin açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

TCMB'NİN SON FAİZ KARARI

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.


Etiketler: #TCMB #faiz #Faiz kararı #Faiz politikası

İlgili Haberler

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme tarihi ne zaman?

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme tarihi ne zaman?
15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
GSB açıkladı: KYK burs ödemesi ne zaman? KYK burs ödemesi ne kadar?

GSB açıkladı: KYK burs ödemesi ne zaman? KYK burs ödemesi ne kadar?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler