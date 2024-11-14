Opel'den, kasıma özel 1 milyon liraya varan kredi imkanı: Sıfır faizli taksit seçenekleri de belli oldu...

OPEL ZAFİRA

Alman mühendisliğiyle öne çıkan Zafira ve Vivaro modelleri de 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.