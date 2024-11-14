Opel'den, kasıma özel 1 milyon liraya varan kredi imkanı: Sıfır faizli taksit seçenekleri de belli oldu...
Opel Türkiye, kasım ayında binek ve SUV modelleri için avantajlı kredi olanakları ve çevrim içi rezervasyona özel fiyat seçenekleri sunacak. İşte model model tüm Opel kampanyaları...
OPEL CORSA
Opel Corsa, kasım ayında 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 150 bin lira kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.
OPEL ASTRA
Opel Astra ise 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizle alıcılarını bekliyor.
OPEL COMBO
Opel'in yenilenen hafif ticari araç modellerinden Combo, 250 bin liraya 12 ay vade ile yüzde 0 faizli veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor.
OPEL ZAFİRA
Alman mühendisliğiyle öne çıkan Zafira ve Vivaro modelleri de 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.
OPEL MOVANO
Movano modelinde ise 350 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.
OPEL CROSSLAND
Opel'in SUV segmentinde yer alan Crossland, 150 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunulurken, Opel Vizör ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan Mokka'da aynı kredi imkanı mevcut.
OPEL GRANDLAND
Markanın amiral gemisi Opel Grandland ise 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla Opel bayilerinde müşterilerini bekliyor.
ELEKTRİKLİ OPEL MODELLERİNDE KAMPANYA
Elektrikli modellerine yönelik avantajlı finansman seçenekleri sunan Opel, 'Şimşek' logosuyla tanıttığı elektrikli araç serisinde Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modellerini 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerle buluşturuyor.
OPEL ZAFİRA
Yeni Zafira ve Combo, 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile satışa sunuluyor.
OPEL COMBO CARGO
Yeni Combo Cargo'da ise 200 bin liraya 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin liraya yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
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