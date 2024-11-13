Mahfi Eğilmez'den enflasyon ve faiz değerlendirmesi: Faiz indirimi için ocak ayını görmek gerek

Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:47

Güncelleme: 13.11.2024 - 17:47

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e canlı yayınında cari dengeden enflasyona kadar ekonomideki önemli gelişmeleri yorumladı. Eğilmez eylül enflasyon verisinin ardından 2 puanlık faiz indirimi önerisini geri çektiğini belirtti. Cari işlemler hesabına dair Türkiye'nin cari dengesinin yıllar içinde iyileştiğini ancak büyüme ile ilişkilendirilen ithalatın düşmesinin bu durumu etkilediğini söyledi. Eğilmez, kasım-aralık aylarında cari açığın artabileceğini ancak genel olarak dengede kalacağını öngördü. Petrol fiyatlarının OPEC+ kesintileri sonrasında 40 dolara kadar düşebileceğini belirtti.

"OCAK AYINI GÖRMEK LAZIM"

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin yükseldiğine de değinen Eğilmez, "Tahminler her zaman tutmaz, benim tahminim de yüzde 44’tü" dedi. Faiz indirimiyle ilgili, "Ocak ayını görmek lazım" diyen Eğilmez, enflasyonun baz etkisi sonrası düşüş gösterse de faiz indiriminin doğru olmadığını savundu.

Yeni neslin harcamaya yönelik tutumunu, alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini anlatan Eğilmez, AVM’lerin doluluk oranına dikkat çekti. Ekonomik beklentilerin önemine vurgu yaparak, kamu ve özel sektörün endeksleme politikalarını değerlendirdi. Asgari ücretin 2024 başında, mevcut satın alma gücüne uygun bir şekilde artırılması gerektiğini belirtti.

TRUMP'IN BAŞKANLIĞININ ETKİLERİ OLUMLU

Trump’ın ekonomik politikalarını yorumlayan Eğilmez, Türkiye'ye ilk etapta olumlu etkiler yapacağını ve borsaların bu süreçte yükseldiğini ifade etti.