Konut fiyatları ve kiralarda artış beklentisi: Sektörde faiz indirimi bekleniyor

Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:47

Güncelleme: 26.11.2024 - 15:47

Emlak sektörü temsilcileri, konut kredi faizlerinin düşmesi gerektiğine dikkat çekiyor ve önümüzdeki dönemde birinci el konut satışlarının artacağını öngörüyor. Yapılan araştırmalara göre kira fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor. KONUTDER tarafından yapılan Sektörel Beklenti Anketi, konut sektörünün mevcut durumu ve geleceğe yönelik tahminlerini ortaya koydu. Anket, konut satışlarından kentsel dönüşüme, maliyet artışlarından faiz beklentilerine kadar birçok önemli konuda sektördeki dinamikleri gözler önüne serdi.

KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

KONUTDER üyelerinin çoğunluğu, önümüzdeki 6 ay içinde birinci el konut satışlarının artacağına inanıyor. Geçmişte satışların azalacağını öngörenlerin sayısı ise tamamen ortadan kalktı. 2024'ün üçüncü çeyreğindeki satış istatistiklerine göre, konut üreticileri arasında bu konuda iyimser bir hava hakim.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Son dönemlerde yabancıya konut satışında yaşanan düşüşe rağmen, bu alanda bir toparlanma görülmeye başladı. Yabancıya satış beklentisi artmaya başlarken, bazı KONUTDER üyeleri yabancıya konut satışlarında artış bekliyor.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

KONUTDER üyeleri arasında konut fiyatlarının artacağı yönündeki beklentiler güçleniyor. Fiyatların artacağına dair görüş belirtenlerin oranı, önceki döneme kıyasla önemli bir şekilde arttı. Bu gelişme, konut piyasasında maliyetlerin yükseldiğini gösteriyor.

KONUT ÜRETİM MALİYETLERİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Konut üretim maliyetleri, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışla birlikte yükseliyor. KONUTDER üyelerinin çoğunluğu, maliyetlerin artmaya devam edeceği yönünde birleşiyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ ARTACAK

Kentsel dönüşüm projeleri, önümüzdeki dönemde daha fazla ön planda olacak. Konut üreticileri, kentsel dönüşümdeki artışın sektöre olumlu yansıyacağına inanıyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ ARTIYOR

KONUTDER üyeleri, konut kredisi faizlerinin düşmesi gerektiğini savunuyor. Faiz oranlarının aynı kalacağına dair beklentilerse büyük bir düşüş gösteriyor. Sektör temsilcileri, faizlerin düşmesinin sektörü olumlu etkileyeceğini düşünüyor.

KİRALAR YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

KONUTDER üyelerinin büyük bir kısmı, kiraların önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceğini belirtiyor. Bu durum, kiralık konut piyasasında önemli bir baskı yaratabilir.

BARINMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Yeni eklenen "Barınma Krizi" başlığı, sektördeki endişeleri ortaya koyuyor. KONUTDER üyelerinin yarısından fazlası, Türkiye'de bir barınma krizinin yaşandığını ifade ediyor. Bu kriz, özellikle konut fiyatlarındaki artış ve kira bedellerinin yükselmesiyle derinleşebilir.