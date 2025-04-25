Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında bankalar arası rekabet hız kazandı. Mevduat faizleri yükselirken yatırımcılar için yeni fırsatlar doğdu. Bankaların sunduğu cazip faiz oranları dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
25 Nisan 2025 Cuma, 11:34
Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından, bankalar arası rekabet yeniden hız kazandı. 

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Özellikle 32 günlük vadelerde, bazı bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 50 seviyelerine kadar yükseldi. 

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bu gelişme, yatırımcılar için fırsatlar sunarken, 500 bin TL'lik bir mevduatın getirisi de dikkat çekiyor.

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSEK REKABET: HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

TCMB'nin faiz artırımının ardından bankalar, müşteri kazanımı ve fon toplama yarışında mevduat faiz oranlarını hızla artırmaya başladı. Bu rekabet, yatırımcılara cazip faiz oranları sunuyor.

25 Nisan itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek faiz oranlı mevduat hesapları ise şöyle sıralanıyor:

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 13 bin 227 TL

Vade Sonu Toplam: 513 bin 227 TL

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15 bin 836 TL

Vade Sonu Toplam: 515 bin 836 TL

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 17 bin 512 TL

Vade Sonu Toplam: 517 bin 512 TL

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 17 bin 512 TL

Vade Sonu Toplam: 517 bin 512 TL

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 18 bin 71 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 71 TL

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 17 bin 885 TL

Vade Sonu Toplam: 517 bin 885 TL

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 18 bin 258 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 258 TL

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 18 bin 258 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 258 TL

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 49,5

Net Kazanç: 18 bin 444 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 444 TL

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 18 bin 630 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 630 TL

Bankaların mevduat faizi yarışı devam ediyor! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 18 bin 630 TL

Vade Sonu Toplam: 518 bin 630 TL

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