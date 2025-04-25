Yatırımcılar altının bu türüne yöneliyor: İlgi rekor seviyede!

Yatırımcıların altına olan ilgisi, Borsa İstanbul’daki sertifikalara yönelimi artırdı. Dijital erişim ve vergi avantajı, sertifikaları cazip hale getiriyor. Sertifikaların fiziki altına çevrilebilmesi de güvenli liman arayanların dikkatini çekiyor.

Yatırımcılar altının bu türüne yöneliyor: İlgi rekor seviyede!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:49

Yatırımcıların Türkiye’de altına olan yoğun ilgisi, Borsa İstanbul’da işlem gören altın sertifikalarının değerini zirveye taşıdı.

Sertifikalar, temsil ettikleri 0,01 gramlık fiziki altınla karşılaştırıldığında yüzde 21 oranında primli işlem görüyor. Bu fiyat farkı, özellikle mart ayından bu yana artan küresel ticaret gerilimleri ve yükselen altın fiyatlarıyla birlikte yatırımcıların bu sertifikalara yönelmesi sonucu oluştu.

DİJİTAL İMKÂNLAR VE VERGİ AVANTAJI DİKKAT ÇEKİYOR  

Altın sertifikaları; mobil uygulamalar üzerinden kolay erişim sağlaması, düşük işlem maliyetleri ve sunduğu vergi avantajlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca fiziki altına dönüştürülebilme imkânı, güvenli liman arayışındaki bireyler için de cazip bir seçenek oluşturuyor.

Metals Focus Ltd. danışmanı Çağdaş Küçükemiroğlu, mevcut fiyat farkının kalıcı olmayabileceğine dikkat çekerek, “Bu talep, daha çok borsa üzerinden işlem yapan spekülatif yatırımcıları yansıtıyor, gerçek fiziki talebi ifade etmiyor” dedi.

TÜRKİYE ALTIN TÜKETİMİNDE DÜNYADA ÖNDE  

Türkiye, altın tüketimi açısından dünya sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Yerli üretimin ihtiyacı karşılayamadığı durumlarda ithalat devreye girerken, Merkez Bankası’nın da bu altınlar üzerinde öncelikli alım hakkı bulunuyor.

2022 yılında piyasaya sunulan altın sertifikaları, bireylerin yastık altı birikimlerini finansal sisteme kazandırmak amacıyla devlet tarafından hayata geçirilmişti. Bu sertifikalar, geleneksel pazarlar yerine daha çok dijital yatırımcılara hitap etmeyi hedefliyor.


Etiketler: #altın fiyatları #altın #dijital #Borsa İstanbul

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