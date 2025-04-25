Dev teknoloji şirketinin yeni adresi belli oldu: Çin dönemi sona eriyor!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:04

Güncelleme: 25.04.2025 - 10:04

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşı giderek daha da sertleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı vergi politikaları ve Çin’in buna karşılık verdiği adımlar, küresel ölçekte endişeye neden oluyor.

APPLE, ÜRETİMİ HİNDİSTAN'A KAYDIRIYOR

Financial Times’ın aktardığına göre teknoloji devi Apple, ABD’de satışa sunulan tüm iPhone modellerinin montajını gelecek yıldan itibaren Hindistan’da yapmayı hedefliyor.

Bu karar ABD-Çin hattındaki ticari gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte Apple’ın Çin’e olan üretim bağımlılığını azaltma çabasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

ÇİN’İN ETKİSİ AZALABİLİR

Apple, Hindistan’ın teknoloji şirketlerine sunduğu teşvikler ve gelişen altyapı olanakları nedeniyle bu ülkeye yöneliyor. Zaten Foxconn aracılığıyla Hindistan’da önemli ölçüde üretim yapan şirketin bu adımı, elektronik sektöründe Çin’in ağırlığını zayıflatabilecek bir gelişme olarak yorumlanıyor.