Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!

Emekli bayram ikramiyesi için başvurular bugün sona eriyor. Emekli olmak isteyenlerin ikramiyeden faydalanabilmek için son şansı bugün değerlendirmeleri gerekiyor.

Haber Merkezi
28 Şubat 2025 Cuma, 12:40
Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!

Emeklilik dilekçesini henüz vermeyen ve başvuruda bulunmayı planlayan vatandaşlar için kritik bir hatırlatma yapıldı. 

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!

28 Şubat tarihine kadar SGK’ya başvurusu yapılmayan emeklilik adayları, bu yılki ilk bayram ikramiyesini alamayacak.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!

Emeklilik işlemlerinin tamamlanması belli bir süre alacağı için başvuru tarihini kaçıranlar bu yılki ikramiyeyi alma hakkı kazanamayacak. Bayram ikramiyelerinin 3 bin 720 lira ile 4 bin 500 lira arasında artması bekleniyor.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMEK İSTEYENLER DİKKAT

Emeklilik dilekçesi verecek vatandaşlara kritik uyarı geldi. 28 Şubat’a kadar SGK’ya başvuru yapmayanlar, yılın ilk bayram ikramiyesinden faydalanamayacak. 

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!

İkramiyeler her yıl iki kez ödeniyor ve otomatik olarak emekli maaşı yatırılan hesaplara aktarılıyor. Ancak başvuruların zamanında yapılması gerektiği unutulmamalı.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!

İKRAMİYE ALMAK İÇİN SON TARİH BUGÜN 

Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin en geç 28 Şubat 2025’e kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!

Maaş bağlanma sürecinin uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda, bayram ikramiyesinden yararlanmak için başvuruların bu tarihe kadar yapılması şart.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!

Kurban Bayramı içinse son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş durumda.

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!

İKRAMİYE MİKTARLARI NE KADAR OLACAK? 

Bayram ikramiyesi için yapılan artış tahminleri şu şekilde:

Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!
  • Yüzde 24’lük bir artışla 3 bin 720 TL olabilir. 
  • Yüzde 15,75 enflasyon oranı baz alındığında 3 bin 472,50 TL seviyesine çıkabilir. 
  • Yıllık enflasyon yüzde 44,38 olduğunda ikramiye 4 bin 331,40 TL olabilir.
  • Yüzde 50’lik bir artışla ise ikramiye 4 bin 500 TL'ye kadar çıkabilir.
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