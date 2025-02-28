Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak: Bugün son gün!
Emekli bayram ikramiyesi için başvurular bugün sona eriyor. Emekli olmak isteyenlerin ikramiyeden faydalanabilmek için son şansı bugün değerlendirmeleri gerekiyor.
Emeklilik dilekçesini henüz vermeyen ve başvuruda bulunmayı planlayan vatandaşlar için kritik bir hatırlatma yapıldı.
28 Şubat tarihine kadar SGK’ya başvurusu yapılmayan emeklilik adayları, bu yılki ilk bayram ikramiyesini alamayacak.
Emeklilik işlemlerinin tamamlanması belli bir süre alacağı için başvuru tarihini kaçıranlar bu yılki ikramiyeyi alma hakkı kazanamayacak. Bayram ikramiyelerinin 3 bin 720 lira ile 4 bin 500 lira arasında artması bekleniyor.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMEK İSTEYENLER DİKKAT
Emeklilik dilekçesi verecek vatandaşlara kritik uyarı geldi. 28 Şubat’a kadar SGK’ya başvuru yapmayanlar, yılın ilk bayram ikramiyesinden faydalanamayacak.
İkramiyeler her yıl iki kez ödeniyor ve otomatik olarak emekli maaşı yatırılan hesaplara aktarılıyor. Ancak başvuruların zamanında yapılması gerektiği unutulmamalı.
İKRAMİYE ALMAK İÇİN SON TARİH BUGÜN
Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenlerin en geç 28 Şubat 2025’e kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor.
Maaş bağlanma sürecinin uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda, bayram ikramiyesinden yararlanmak için başvuruların bu tarihe kadar yapılması şart.
Kurban Bayramı içinse son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş durumda.
İKRAMİYE MİKTARLARI NE KADAR OLACAK?
Bayram ikramiyesi için yapılan artış tahminleri şu şekilde:
- Yüzde 24’lük bir artışla 3 bin 720 TL olabilir.
- Yüzde 15,75 enflasyon oranı baz alındığında 3 bin 472,50 TL seviyesine çıkabilir.
- Yıllık enflasyon yüzde 44,38 olduğunda ikramiye 4 bin 331,40 TL olabilir.
- Yüzde 50’lik bir artışla ise ikramiye 4 bin 500 TL'ye kadar çıkabilir.
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