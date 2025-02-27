SGK'den o koşullarda 5 yıl erken emeklilik fırsatı: 'Bunu daha önce duymamışsınızdır'

Bir örnek vermek gerekirse, normal şartlarda 60 yaşında ve 7.000 prim günüyle emekli olması gereken bir kişi, eğer SGK tarafından erken yaşlanmış olarak değerlendirilirse, 7.000 gün yerine sadece 5.400 prim günü ile 5 yıl erken, yani 55 yaşında emekli olabiliyor.