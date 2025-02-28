Yarın yürürlüğe giriyor: Kira geliri o limiti aşanlara yeni zorunluluk!

Örneğin; 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait kira gelirlerinin tamamı 2024 yılında tahsil edilirse, bu gelirler 2024 yılının geliri olarak dikkate alınacak. Rehberde, gelecek yıllara ait tahsilatlar için de şu açıklama yapıldı: "Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil gelirin ait olduğu yılın geliri sayılacaktır. Örneğin; 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait kira gelirleri topluca 2024 yılında tahsil edilirse, her yılın kira bedeli ilgili yılın geliri sayılacaktır."