Yarın yürürlüğe giriyor: Kira geliri o limiti aşanlara yeni zorunluluk!
Gelir vergisi beyan dönemi yaklaşıyor. Geçen yıl kira geliri elde eden ev sahipleri için beyanname verme dönemi başlıyor. 2024 yılında kira geliri belirli bir tutarı aşanlar, beyanname verecek. Beyan dönemi hakkında detaylar ise belirli kurallara göre şekilleniyor. İşte ayrıntılar...
Gelir vergisi beyan dönemi 1 Mart’ta başlıyor. Geçen yıl kira geliri elde eden ev sahipleri için de beyan ve vergi ödeme dönemi devreye giriyor.
33 BİN LİRAYI AŞANLAR BEYANNAME VERECEK
2024 yılı boyunca, kira geliri 33 bin lirayı aşanlar beyanname verecek. Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeme yapılacak; ilk taksitin 2 Nisan 2025’e kadar ödenmesi gerekecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı, kira geliri elde eden mükellefler için bir rehber yayımladı. Rehbere göre, kira gelirinin tahsil edilmiş olması gerekiyor. Kira çek ile alınsa da nakden tahsilat kabul ediliyor. Mükelleflerin o yıl veya önceki yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın geliri olarak sayılıyor.
Örneğin; 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait kira gelirlerinin tamamı 2024 yılında tahsil edilirse, bu gelirler 2024 yılının geliri olarak dikkate alınacak. Rehberde, gelecek yıllara ait tahsilatlar için de şu açıklama yapıldı: "Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil gelirin ait olduğu yılın geliri sayılacaktır. Örneğin; 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait kira gelirleri topluca 2024 yılında tahsil edilirse, her yılın kira bedeli ilgili yılın geliri sayılacaktır."
ELDE EDİLEN GELİR BEYAN EDİLECEK
1 Mart’ta başlayacak gelir vergisi beyan döneminde geçen yıl elde edilen kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. 2024 yılı için kira geliri istisna sınırı 33 bin lira olarak belirlendi.
KİMLER KİRA GELİRİ BEYANI YAPMAYACAK?
Konut kira geliri elde eden kişiler, yıllık olarak belirlenen istisna tutarının altında gelir elde etmişse, bu gelir için beyanname verme zorunluluğu bulunmuyor.
İstisna tutarını aşan gelir elde eden ev sahiplerinin ise gelirlerini beyan etmeleri gerekecek. Beyanname verirken 33 bin liralık istisna uygulanacak. Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresi içinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2024 yılı için belirlenen 33 bin liralık istisnadan faydalanılamayacak.
Sputnik'te yer alan habere göre, gayrimenkulden kira geliri elde edilmeyip 33 bin liralık istisna tutarının altında gelir elde edilirse, beyanname vermemek için bir dilekçe verilebilir. Dilekçe, hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden Hazır Beyan Sistemine giriş yapılarak “İşlemlerim/İstisna Dilekçesi Vermek İstiyorum” menüsünden de sunulabiliyor.
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