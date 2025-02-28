Yarından itibaren geçerli olacak: IBAN ile para transferinde yeni dönem!

Yarından itibaren geçerli olacak: IBAN ile para transferinde yeni dönem!

İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalarda artan dolandırıcılık vakaları, yeni bir güvenlik düzenlemesi getirdi. 1 Mart itibarıyla bankalar, para transferlerinde çift aşamalı doğrulama sistemini uygulamaya başlayacak. Bu sistem, tüm bankalar için ilerleyen dönemde zorunlu hale gelecek.

Haber Merkezi
28 Şubat 2025 Cuma, 11:54
Yarından itibaren geçerli olacak: IBAN ile para transferinde yeni dönem!

İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarında artan dolandırıcılık vakaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) yeni bir düzenleme yapmaya itti. 

Yarından itibaren geçerli olacak: IBAN ile para transferinde yeni dönem!

Bankalar, 1 Mart’tan itibaren para transferlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistemine geçecek. Bu uygulama, ilk etapta bazı bankalarda devreye girecek ve ilerleyen süreçte tüm bankalar için zorunlu hale gelecek.

Yarından itibaren geçerli olacak: IBAN ile para transferinde yeni dönem!

BDDK DÜZENLEME HAZIRLADI

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bankacılık işlemleri çevrimiçi platformlara taşındı. 

Yarından itibaren geçerli olacak: IBAN ile para transferinde yeni dönem!

Ancak bu durum, dolandırıcıların dijital bankacılık sistemlerini hedef almasına neden oldu. Son yıllarda, bankacılık uygulamalarına izinsiz erişim ve habersiz para transferi ya da kredi tahsilatının arttığı gözlemlendi.

Yarından itibaren geçerli olacak: IBAN ile para transferinde yeni dönem!

Bu artış üzerine BDDK, bankacılık güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir düzenleme hazırlamak zorunda kaldı.

Yarından itibaren geçerli olacak: IBAN ile para transferinde yeni dönem!

BDDK, bankalarla yapılan görüşmelerin ardından uygulamanın teknik hazırlıklarının tamamlanması için ek süre tanıdı. 

Yarından itibaren geçerli olacak: IBAN ile para transferinde yeni dönem!

İlgili düzenleme yarından itibaren bazı bankalarda kullanılmaya başlanacak ve ilerleyen aylarda tüm bankalar için zorunlu hale gelecek.

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