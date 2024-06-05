Psikolojik eşiği aştı! Bitcoin yeniden zirveye doğru çıkıyor

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2024 Çarşamba, 10:00
Psikolojik eşiği aştı! Bitcoin yeniden zirveye doğru çıkıyor

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 70 bin doların üstüne çıktı. 

Psikolojik eşiği aştı! Bitcoin yeniden zirveye doğru çıkıyor

Bitcoin, Singapur'da Çarşamba sabahı 08:20 itibarıyla 70.530 dolar seviyesine çıktı. Bu, Mart ortasında rekor yüksek seviye olan 73.798 doların yüzde 5 kadar gerisinde kaldı.

Psikolojik eşiği aştı! Bitcoin yeniden zirveye doğru çıkıyor

Bloomberg HT'nin haberine göre; yatırımcılar, ABD enflasyonunun yavaşladığına ve istihdam piyasasının yumuşadığına işaret eden verilerin ardından Fed'in Kasım ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu fiyatlıyor.

Psikolojik eşiği aştı! Bitcoin yeniden zirveye doğru çıkıyor

Fundstrat Global Advisors dijital varlık stratejisi başkan yardımcısı Tom Couture, bir notta "Kripto varlıklar oranlardaki düşüşe olumlu tepki veriyor" dedi.

Psikolojik eşiği aştı! Bitcoin yeniden zirveye doğru çıkıyor

Ether, BNB ve Solana'nın da aralarında bulunduğu ilk beş kripto para son 24 saatte yükseliş yaşadı. Dogwifhat gibi tokenlar da yükselişte.

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