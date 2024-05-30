Son dakika... Kripto varlıklara ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberi... Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:41
Son dakika... Kripto varlıklara ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi
Abone Ol google-news

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinin Adalet Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna sevk edildiğini ancak tali komisyonlarda bu teklifin görüşülmediğini belirterek, konuya dair Plan ve Bütçe Komisyonuna bu komisyonlardan bir bilgi gelip gelmediğini sordu.

Türeli, bu konuda bir alt komisyon kurulmasını önerdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Türeli'nin düşüncelerine katıldığını vurgulayarak, bundan sonraki uygulamalarda bu yöntemin uygulanabileceğini dile getirdi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Başkanlığına sunulmasından itibaren uzunca bir süre kanun teklifinin incelenmesine fırsat verildiğini, bürokratlarla yapılan toplantıda bilgi verildiğini anımsatarak, alt komisyona ihtiyaç olmadığını düşündüklerini kaydetti.

Komisyon Başkanı Muş ise kanun teklifi dağıtıldıktan sonra 10 gün içinde tali komisyonlardan herhangi bir rapor ve geri dönüş yapılmazsa ana komisyonun toplantı yapabileceğini hatırlatarak, düzenlemenin dağıtımından itibaren 14 gün geçtiğini ve bu toplantıyı yapabileceklerini söyledi.

Milletvekillerine kanun teklifini incelemek için iki haftalık bir süre verildiğini belirten Muş, konunun enine boyuna tartışılması için de milletvekillerine süre kısıtı koymadan imkan sunduklarını açıkladı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri, teklife ilişkin komisyona sunum yaptı.

Görüşmeler sonucunda teklif değişiklik yapılmadan kabul edildi.


Kripto haberleri düzenleme haberleri kanun teklifi haberleri

İlgili Haberler

MİT 5 soruluk örnek kriptoloji testi yayımladı: Atatürk'ün şifrelenmiş sözü de yer aldı

MİT 5 soruluk örnek kriptoloji testi yayımladı: Atatürk'ün şifrelenmiş sözü de yer aldı
Küçük yatırımlarla yıllık yüzde 22 getiri küçük yatırımcıyı kripto tutmaya yönlendiriyor

Küçük yatırımlarla yıllık yüzde 22 getiri küçük yatırımcıyı kripto tutmaya yönlendiriyor
Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı!

Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davasında yeni gelişme: Dava düştü

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar'a hakaret davasında yeni gelişme: Dava düştü
Antalyaspor’da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı

Antalyaspor’da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı
İzmir'de 'evlat' dehşeti: Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!

İzmir'de 'evlat' dehşeti: Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
TSK personeline TikTok yasağı!

TSK personeline TikTok yasağı!
'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada yayımladı

'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada yayımladı
Yabancı arkeologlar Kemer’de su altındaki kültürel zenginlikleri gözlemledi

Yabancı arkeologlar Kemer’de su altındaki kültürel zenginlikleri gözlemledi
Pendik'teki çöp konteyneri vahşetinde tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Pendik'teki çöp konteyneri vahşetinde tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı
Rekor ücretle ayrılmıştı: Sacha Boey, Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Rekor ücretle ayrılmıştı: Sacha Boey, Galatasaray’a geri mi dönüyor?