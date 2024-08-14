Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 85 kuruş zam bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 43.61 TL/L
Motorin: 43.74 TL/L
Ankara
Benzin fiyatı: 44.1 TL/L
Motorin fiyatı: 44.28 TL/L
İzmir
Benzin fiyatı: 44.56 TL/L
Motorin fiyatı: 44.81 TL/L
LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 23,50 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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