Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2024 Çarşamba, 09:55
Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 85 kuruş zam bekleniyor. 

Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor

Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 43.61 TL/L

Motorin: 43.74 TL/L

Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Ankara

Benzin fiyatı: 44.1 TL/L

Motorin fiyatı: 44.28 TL/L

Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

İzmir

Benzin fiyatı: 44.56 TL/L

Motorin fiyatı: 44.81 TL/L

Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

LPG'nin litre fiyatı ise ortalama 23,50 TL'den satılıyor. 

Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Bu gece pompaya yansıyacak: Benzin fiyatlarına zam bekleniyor! İşte 14 Ağustos 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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