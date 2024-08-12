Akaryakıtta kayıt dışı satışları engellemeye yönelik sistem geliştirildi

Yayınlanma: 12.08.2024 - 06:00

Güncelleme: 12.08.2024 - 06:00

Çeşitli yollarla Türkiye’ye sokulan kaçak akaryakıtın ülke içinde satışını engellemeye yönelik hamlelerden biri olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için geri sayım başladı. UTTS ile ilgili 5 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre ticari araç sahipleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmak zorunda. Aksi halde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ticari araç sahipleri akaryakıt alımlarını gider olarak gösteremeyecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turpak Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol, UTTS ile akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmenin amaçlandığını söyledi. Önkol, UTTS’nin akaryakıt satış işlemlerinde, pompalarına bağlı pompa yazar kasa cihazlarına taşıt plaka bilgilerini otomatik olarak aktaran bir sistem olduğunu, sistemin çalışması için taşıtların yakıt depo girişlerine TTB takıldığını, böylece yakıt dolum işlemi sırasında, TTB’den plaka bilgisinin diğer UTTS donanımları aracılığıyla otomatik olarak pompa ödeme kaydedici cihaza iletildiğini belirtti.

BEDELSİZ YAPILACAK

UTTS sistemi için sadece ticari taşıt sahiplerinin değil akaryakıt istasyonu işletmecilerinin de UTTS donanımlarına ilişkin montaj istekleri UTTS platformu üzerinden Darphane’ye bildirmeleri gerekiyor. Firmalar www.utts.gov.tr internet adresine, kullanıcı adı ve şifre ile girdikten sonra, başvuru işlemi başlatarak UTTS ana kullanıcı hesabı açacak ve bütün süreç bu sistem üzerinden yürütülerek sonuçlandırılacak.

Ticari araç sahipleri TTB montajı yaptıracağı araca ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri sisteme yükleyecekler ve gereken ödemeyi Darphane’nin hesabına yapacak. Darphane tarafından yetkilendirilen yetkili montaj firmaları, temin ettikleri UTTS donanımlarını taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına monte edecek. Araç sahipleri 15 dakika süren TTB montajı için Darphane’ye ödediklerinin dışında yetkili servislere herhangi bir bedel ödemeyecek. Montajını yaptıran araç sahibi UTTS sistemine sahip olan istasyondaki pompalardan yakıt alabilecek ve yakıt aldıktan sonra da gider olarak yazabileceği yakıt fişini alacak.

Turpak Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz ise “Turpak, UTTS yetkili taşıt montaj servisi olarak Darphane tarafından akredite edilmiş durumda. Mevcut servislerimize yeni eklenen montaj noktaları ile beraber 300 taşıt montaj yetkili servis noktası ve mobil ekibe ulaşmış durumdayız. Kısa sürede servis noktası ve mobil ekip sayımızı 400’ün üzerine çıkararak herkes tarafından ulaşılabilir ve böylece Türkiye’nin en geniş taşıt montaj ağına sahip olmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.