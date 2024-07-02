Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2024 Salı, 11:34
Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

Memur ve emeklilerin gözü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin 2024'ün ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı da belli olacak.

Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 3,37 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 22,72'lik artış yaşandı. 

Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 15'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

TOPLA SÖZLEŞME FARKI NASIL YANSIYACAK?

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 10 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2023 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2024 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 iyileştirme yapılmıştı.

Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

BEKLENEN ZAM ORANI NE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 2,28 olmasını bekliyor.

Düğüm yarın çözülüyor! İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı

Enflasyonun beklentilere paralel gelmesi halinde altı aylık TÜFE farkının yüzde 25,51 olması öngörülüyor.

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