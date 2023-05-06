Dünyaca ünlü bankadan seçim öncesi Türk Lirası tahmini

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2023 Cumartesi, 10:34
<p>14 Mayıs’a günler kala ABD’nin yatırım bankası <strong>Goldman Sachs’tan</strong> Türk Lirası'yla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.</p>

14 Mayıs’a günler kala ABD’nin yatırım bankası Goldman Sachs’tan Türk Lirası'yla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

<p>Seçimlerden sonra ekonomi kamuoyu için önemli başlıklardan biri olan ödemeler dengesi bağlamında <strong>Türk Lirası</strong>'nı analiz eden banka <strong>TL'nin reel ticari ağırlıklandırılmış olarak</strong> önümüzdeki yıllarda <strong>yüzde 13 değer kaybetmesi gerektiğini</strong> söyledi.</p>

Seçimlerden sonra ekonomi kamuoyu için önemli başlıklardan biri olan ödemeler dengesi bağlamında Türk Lirası'nı analiz eden banka TL'nin reel ticari ağırlıklandırılmış olarak önümüzdeki yıllarda yüzde 13 değer kaybetmesi gerektiğini söyledi.

<p>Banka bunun <strong>gerçekleşmemesi durumunda</strong> TL'deki keskin değer kaybını önlemek için <strong>cari açıkta bir düzeltme gerekebileceğini</strong> ifade etti.</p> <p>Bankanın analistleri spot kurdaki mevduat seviyelerin <strong>2018-2019 dönemindeki benzer bir düzeltmenin gerçekleşmesi</strong> durumunda oldukça adil göründüğünü belirtti.</p>

Banka bunun gerçekleşmemesi durumunda TL'deki keskin değer kaybını önlemek için cari açıkta bir düzeltme gerekebileceğini ifade etti.

Bankanın analistleri spot kurdaki mevduat seviyelerin 2018-2019 dönemindeki benzer bir düzeltmenin gerçekleşmesi durumunda oldukça adil göründüğünü belirtti.

<p>Banka analizinde, çıktı açığında <strong>2018-2019 döneminden</strong> daha sınırlı bir genişleme gerektirecek <strong>benzer bir ödemeler dengesi düzeltmesinin</strong> TL'yi mevcut seviyelerden <strong>yüzde 4</strong> daha<strong> değerli hale getirebileceğini</strong> ifade etti.</p>

Banka analizinde, çıktı açığında 2018-2019 döneminden daha sınırlı bir genişleme gerektirecek benzer bir ödemeler dengesi düzeltmesinin TL'yi mevcut seviyelerden yüzde 4 daha değerli hale getirebileceğini ifade etti.

<p>Bununla birlikte eğer politika tercihlerinin ve makro ortamın cari açığın genişlemesine neden olması durumunda <strong>TL'nin daha da değer kaybetmesinin olası olduğu vurgulandı.</strong></p>

Bununla birlikte eğer politika tercihlerinin ve makro ortamın cari açığın genişlemesine neden olması durumunda TL'nin daha da değer kaybetmesinin olası olduğu vurgulandı.

<p>Analizde<strong> cari açığın gayrisafi milli hasılanın</strong> <strong>yüzde 7-8</strong> seviyesine erişmesi durumunda TL'de <strong>yüzde 18'lik değer kaybı</strong> olacağı ifade edildi.</p>

Analizde cari açığın gayrisafi milli hasılanın yüzde 7-8 seviyesine erişmesi durumunda TL'de yüzde 18'lik değer kaybı olacağı ifade edildi.

<p>Goldman Sachs, EM devlet tahvilleri modellemelerinin Türkiye dolar cinsi tahvillerinin para politikasında normalleşme ve kurumların kalitesinde iyileşmeyi halihazırda fiyatladığını gösterdiğini belirtti.</p>

Goldman Sachs, EM devlet tahvilleri modellemelerinin Türkiye dolar cinsi tahvillerinin para politikasında normalleşme ve kurumların kalitesinde iyileşmeyi halihazırda fiyatladığını gösterdiğini belirtti.

<p>Aralarında Kamakshya <strong>Trivedi ve Caesar Maasry</strong>’nin de olduğu Goldman analistleri <em>“Geleneksel politikaya dönüşün Türkiye spreadlerinde daha güçlü fiyatlanması mümkün olmakla birlikte bunun büyük ölçüde fiyatlandığını görüyoruz”</em> diye yazdı.</p>

Aralarında Kamakshya Trivedi ve Caesar Maasry’nin de olduğu Goldman analistleri “Geleneksel politikaya dönüşün Türkiye spreadlerinde daha güçlü fiyatlanması mümkün olmakla birlikte bunun büyük ölçüde fiyatlandığını görüyoruz” diye yazdı.

<p>Analistler seçimin sonucu ne olursa olsun daha yüksek ölçekte tahvil ihraçlarının tahvil performansına etkide bulunacağını belirtti.</p>

Analistler seçimin sonucu ne olursa olsun daha yüksek ölçekte tahvil ihraçlarının tahvil performansına etkide bulunacağını belirtti.

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