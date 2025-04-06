Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

6. Savitri Jindal

Net değer: 35,5 milyar dolar

Hindistan'ın en zengin kadını olan Savitri Jindal; çelik, enerji, çimento ve altyapı gibi sektörleri kapsayan bir Hint konglomerası olan Jindal Group'u yönetiyor.

Yaş: 75

Zenginlik kaynağı: Jindal Group

Vatandaşlık: Hindistan