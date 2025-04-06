Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı
Forbes milyarderler listesi açıklandı. Listeye göre en zengin 10 kadın da belli oldu. İşte dünyanın en zengin 10 kadını ve servetleri...
Forbes milyarderler listesi açıklandı. 2024'teki milayerdeler listesinde 369 kadın varken yeni listede sayı 406'ya yükseldi. Dünyadaki milyarder sayısı ise 3 bin 28.
Dünyanın en zengin kadınları içinde ilk 10'da bulunan isimlerin 9'u servetini miras yoluyla alırken ilk sırada bulunan isimse Alice Walton oldu.
İşte dünyanın en zengin 10 kadını ve servetleri...
10. Melinda French Gates
Net servet: 30,4 milyar dolar
Yaş: 60
Servet kaynağı: Microsoft, yatırımlar
Vatandaşlık: ABD
9. Marilyn Simons
Net servet: 31 milyar dolar
Yaş: 74
Servet kaynağı: Hedge fonları
Vatandaşlık: ABD
8. Miriam Adelson
Net değer: 32,1 milyar dolar
Yaş: 79
Servet kaynağı: Kumarhaneler
Vatandaşlık: ABD
7. Abigail Johnson
Net değer: 32,7 milyar dolar
Yaş: 63
Servet kaynağı: Fidelity Yatırım
Vatandaşlık: ABD
6. Savitri Jindal
Net değer: 35,5 milyar dolar
Hindistan'ın en zengin kadını olan Savitri Jindal; çelik, enerji, çimento ve altyapı gibi sektörleri kapsayan bir Hint konglomerası olan Jindal Group'u yönetiyor.
Yaş: 75
Zenginlik kaynağı: Jindal Group
Vatandaşlık: Hindistan
5. Rafaela Aponte-Diamant
Net değer: 37,7 milyar dolar
Yaş: 80
Zenginlik kaynağı: Nakliye
Vatandaşlık: İsviçre
4. Jacqueline Mars
Net servet: 42,6 milyar dolar
Yaş: 85
Servet kaynağı: Şekerleme, evcil hayvan maması
Vatandaşlık: ABD
3. Julia Koch
Net değer: 74,2 milyar dolar
Yaş: 62
Zenginlik kaynağı: Koch, Inc
Vatandaşlık: ABD
2. Francoise Bettencourt Meyers
Net değer: 81,6 milyar dolar
Yaş: 71
Zenginlik kaynağı: L'Oréal
Vatandaşlık: Fransa
Geçen yıl dünyanın en zengin kadını olan Fransız L'Oréal'in varisi Francoise Bettencourt Meyers'in serveti, özellikle Çin'deki zayıf satışların hisseleri %20 düşürmesiyle azaldı.
1. Alice Walton
Net servet: 101 milyar dolar
Yaş: 75
Servet kaynağı: Walmart
Vatandaşlık: ABD
Dünyanın en zengin kadını ve Walmart kurucusu Sam Walton'ın tek kızı olan Alice Walton bu yıl Walmart hisseleri %40 artarken servetine 28,7 milyar dolar ekledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultay sonrası yol haritası açıklandı!
- Dikkat çeken 'Erdoğan ve Suriye' mesajı
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- Berkay Gezgin için sürpriz karar
- İptal kararında olağanüstü kurultay da iptal olur mu?
- Cem Küçük: Akın Gürlek arkadaşım
- Kıymeti bilinmeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- 'Erken seçim kampanyası bugün başladı'
- İETT'ye kumpas görüntüleri
- Ümit Özdağ'a iddianame tartışması istifa getirdi