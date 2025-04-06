Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

Forbes milyarderler listesi açıklandı. Listeye göre en zengin 10 kadın da belli oldu. İşte dünyanın en zengin 10 kadını ve servetleri...

Haber Merkezi
06 Nisan 2025 Pazar, 14:03
Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

Forbes milyarderler listesi açıklandı. 2024'teki milayerdeler listesinde 369 kadın varken yeni listede sayı 406'ya yükseldi. Dünyadaki milyarder sayısı ise 3 bin 28.

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

Dünyanın en zengin kadınları içinde ilk 10'da bulunan isimlerin 9'u servetini miras yoluyla alırken ilk sırada bulunan isimse Alice Walton oldu.

İşte dünyanın en zengin 10 kadını ve servetleri...

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

10. Melinda French Gates

Net servet: 30,4 milyar dolar

Yaş: 60

Servet kaynağı: Microsoft, yatırımlar

Vatandaşlık: ABD

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

9. Marilyn Simons 

Net servet: 31 milyar dolar

Yaş: 74

Servet kaynağı: Hedge fonları

Vatandaşlık: ABD

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

8. Miriam Adelson 

Net değer: 32,1 milyar dolar

Yaş: 79

Servet kaynağı: Kumarhaneler

Vatandaşlık: ABD

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

7. Abigail Johnson

Net değer: 32,7 milyar dolar

Yaş: 63

Servet kaynağı: Fidelity Yatırım

Vatandaşlık: ABD

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

6. Savitri Jindal 

Net değer: 35,5 milyar dolar

Hindistan'ın en zengin kadını olan Savitri Jindal; çelik, enerji, çimento ve altyapı gibi sektörleri kapsayan bir Hint konglomerası olan Jindal Group'u yönetiyor.

Yaş: 75

Zenginlik kaynağı: Jindal Group

Vatandaşlık: Hindistan

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

5. Rafaela Aponte-Diamant

Net değer: 37,7 milyar dolar

Yaş: 80

Zenginlik kaynağı: Nakliye

Vatandaşlık: İsviçre

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

4. Jacqueline Mars

Net servet: 42,6 milyar dolar

Yaş: 85

Servet kaynağı: Şekerleme, evcil hayvan maması

Vatandaşlık: ABD

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

3. Julia Koch 

Net değer: 74,2 milyar dolar

Yaş: 62

Zenginlik kaynağı: Koch, Inc

Vatandaşlık: ABD

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

2. Francoise Bettencourt Meyers 

Net değer: 81,6 milyar dolar

Yaş: 71

Zenginlik kaynağı: L'Oréal

Vatandaşlık: Fransa

Geçen yıl dünyanın en zengin kadını olan Fransız L'Oréal'in varisi Francoise Bettencourt Meyers'in serveti, özellikle Çin'deki zayıf satışların hisseleri %20 düşürmesiyle azaldı.

Dünyanın en zengin kadınları ve servetleri açıklandı

1. Alice Walton

Net servet: 101 milyar dolar

Yaş: 75

Servet kaynağı: Walmart

Vatandaşlık: ABD

Dünyanın en zengin kadını ve Walmart kurucusu Sam Walton'ın tek kızı olan Alice Walton bu yıl Walmart hisseleri %40 artarken servetine 28,7 milyar dolar ekledi. 

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