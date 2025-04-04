Mart ayında dış ticaret açığı 7 milyar doları aştı: İhracat ve ithalat oranları açıklandı!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:53

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:53

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı verilere göre 2025 yılı mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,2 artışla 23 milyar 385 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,3 artışla 30 milyar 652 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2025 Ocak-Mart döneminde ise ihracat yüzde 2,5 artarak 65 milyar 306 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,6 artışla 87 milyar 886 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 7 MİLYAR DOLARI AŞTI

Dış ticaret açığı, mart ayında 7 milyar 267 milyon dolar olarak kaydedildi. Ancak ocak-mart döneminde açık yüzde 11,5 artarak 22 milyar 581 milyon dolara yükseldi.

EN ÇOK TİCARET YAPILAN ÜLKELER BELLİ OLDU

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya (1 milyar 855 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 400 milyon dolar) oldu. İthalat yapılan ülkeler ise Çin (3 milyar 996 milyon dolar), Rusya (3 milyar 371 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 492 milyon dolar) sıralandı.