Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek? Yarın belli oluyor!

Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek? Yarın belli oluyor!

Yarın açıklanacak enflasyon verisi ile yeniden değerleme oranı netleşecek. Bu oran ile pasaport, ehliyet, trafik cezaları ve gelir vergisine ne kadar zam geleceği belli olacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2024 Pazar, 20:33
Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek? Yarın belli oluyor!

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek? Yarın belli oluyor!

Yani yarın itibarıyla açıklanacak 1 yıllık ortalama ÜFE oranı, yeni yılın başında kamu ücret ve cezalarına artış olarak yansıyor.

Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek? Yarın belli oluyor!

Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek? Yarın belli oluyor!

12 aylık ortalamalara göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylül ayı itibarıyla 44,81 olarak açıklamıştı.

Ehliyet, pasaport ve cezalara ne kadar zam gelecek? Yarın belli oluyor!

Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını farklı oranlarda belirleme yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

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